Rovereto, Zambelli attacca Valduga: «È cieco, sordo e vive su Marte. Il suo è un costante disinteresse verso la città»

A Rovereto per il Sindaco della sinistra Valduga non ci sarebbe nessun allarme sicurezza e gli episodi di violenza e microcriminalità successi negli ultimi giorni sarebbero quasi di ordinaria amministrazione.

È questa la rassicurazione di Valduga che parla anche a nome di tutta la giunta in una intervista rilasciata ad un media provinciale. Anzi, secondo lui gli episodi sarebber0 stati strumentalizzati a fini elettorali.

Quindi a Rovereto va tutto bene e regnano pace e serenità. Purtroppo per Valduga in molti, anzi moltissimi, non la pensano come lui. Dopo la pubblicazione sul nostro quotidiano dei molti articoli (clicca qui per leggerli) che dimostrano episodi di violenza di ogni tipo che mettono a rischio l’incolumità di cittadini, commercianti e bambini, sui social è cominciata una rivolta con centinaia di messaggi critici nei confronti del Sindaco, peraltro rimasto troppo tempo in silenzio.

Va sottolieato che gli episodi riportati dalla stampa negli ultimi giorni sono solo una parte di quanto succede a Rovereto.

A prendere posizione anche la politica. Andrea Zambelli, Consigliere Comunale di Rovereto e candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni comunali ha attaccato Valduga.

«Quella di Valduga è una difesa tracotante. Talmente fuori controllo da prendersela addirittura coi cittadini che commentano sui social: una messe di giudizi talmente univoca e omogenea che avrebbe dovuto suggerire di farsi qualche domanda sull’efficacia del proprio operato piuttosto che scatenare una reazione isterica. Ma per fare questo occorre avere un briciolo di umiltà di spirito, e non è il nostro caso. E’ sicuramente eccessivo dipingere la città come un “Bronx”, ma è ancor più grave e intollerabile che sia proprio il sindaco a trattare con disprezzo i suoi cittadini dichiarando che Rovereto è tranquilla e che può vantare un immutato livello di vivibilità . Ma allora come mai proteste tanto veementi e immediate da parte dei commercianti; come mai i sindacati di polizia lamentano la fragilità del comparto in termini di organico. Sono in campagna elettorale pure loro forse?» – Scrive Zambelli.

Secondo il consigliere di centrodestra sarebbe ormai sotto gli occhi di tutti, «e bisogna essere ciechi e sordi o vivere su Marte per non accorgersene – aggiunge Zambelli – che la realtà è ben diversa da quella rappresentata dal Sindaco. Lo dicono in modo ampio, trasversale e inequivocabile i cittadini comuni che – a differenza dei nostri amministratori – frequentano e vivono la città e non si sentono più sicuri».

Zambelli nella nota ringrazia le forze dell’ordine che sono tempestivamente intervenute ad evitare conseguenze peggiori (in un caso è testimoniata la presenza di bambini nelle vicinanze) e ricorda che gli episodi criminosi di questi giorni non sono fatti isolati, «anche se al sindaco fa comodo sostenerlo, ma rappresentano le manifestazioni più crude e acute di un degrado sommerso e progressivo dentro il quale è scivolata la città. La responsabilità del sindaco sta quindi in un atteggiamento di costante disinteresse che nulla ha fatto per arginare il deterioramento della qualità di vita di Rovereto e per contenere l’innalzamento del suo livello criminogeno».

Zambelli incalza Valduga chiedendo che faccia sentire la propria voce nei tavoli dove si decidono le politiche della sicurezza assicurando una pattuglia notturna di polizia o carabinieri, presidiando di più e meglio il territorio con il corpo di polizia locale anziché disperderne le energie con convenzioni con altri comuni. «Nel mio programma di sindaco, ad esempio – ricorda ancora – prevedevo la presenza h24 del corpo di polizia locale e l’attivazione di un’unità cinofila. Unità attivata dal Comune di Trento e da numerosissimi altri comuni in Italia ben più piccoli di Rovereto con risultati molto positivi in termini di prevenzione. A fronte di questo clima ci si chiede anche che risultato abbiano ottenuto le molto ben remunerate iniziative educative finanziate dal Comune. E’ di tutta evidenza che esse siano state del tutto fallimentari e ci si aspetta una decisa correzione».

«Sul tema campagna elettorale – conclude infine Zambelli – Valduga non è secondo a nessuno. Lui lo è dal 2015 con lo sguardo costantemente rivolto alla presidenza di piazza Dante. Tentativo fallito nel 2018 e che tarda ad arrivare anche per il 2023. Nel frattempo Rovereto ha perso anni preziosi nei quali il potere è stato solo occupato anziché essere esercitato. Che Valduga, quindi, si occupi più dei danni provocati alla città dal suo intendere il potere come mera occupazione, anziché di lamentare danni di immagine provocati da qualche post».

La Lega invece difende Matteo Salvini e tende la mano al Sindaco Valduga e chiedendo di non sottovalutare il problema sicurezza a Rovereto proponendo una sua possibile collaborazione.

«Mi pare fuori luogo l’attacco da parte del Sindaco di Rovereto Valduga nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini – dichiara l’onorevole Vanessa Cattoi – colpevole solo di aver mostrato una situazione che interessa da troppo tempo il comune della città della Quercia. Come Lega – ma soprattutto da rappresentanti di onesti cittadini – è da anni che viene sollecitato nell’affrontare il problema e io stessa anche nella giornata di ieri gli ho rinnovato privatamente la mia piena disponibilità nel collaborare per affrontarlo. Occuparsi della sicurezza non deve rappresentare l’appartenenza ad una determinata area politica ma deve significare tutelare e garantire il quieto vivere in favore di bambini, giovani, adulti ed anziani.

Confido che il Sindaco Valduga ritorni sui suoi passi e chieda quella collaborazione che saremo lieti di dare per affrontare e risolvere insieme un problema che deve vederci tutti coinvolti in prima linea per trovare una soluzione in favore della Comunità di Rovereto. La sicurezza deve essere una priorità per tutti e dare il massimo per garantirla è un dovere delle istituzioni a tutti i livelli».