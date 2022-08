Ordigno esplode mentre viene disinnescato in casa. Un morto e un ferito grave

Pubblicità

Pubblicità



Il drammatico incidente è accaduto a due uomini, collezionisti di ordigni bellici, mentre stavano cercando di disinnescare un ordigno nella propria abitazione. Per cause in corso di accertamento l’ordigno è esploso danneggiando l’abitazione e facendo correre in strada i vicini di casa spaventati dal terribile boato.

L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sabato 27 agosto, intorno alle 17:30 nel centro abitato di San Sistino di Livenza nel veneziano. Allertati subito i soccorsi arrivati sul posto anche con l’elisoccorso per prestare le prime cure alle due persone che sono rimaste coinvolte.

Purtroppo per il 60 enne Mauro Palamin non c’era più nulla da fare ed è morto praticamente sul colpo investito dalla deflagrazione della bomba. I vigili del fuoco arrivati da San Donà e Motta di Livenza hanno portato fuori all’esterno l’amico 49 enne, per consegnarlo alle cure dei sanitari e hanno circoscritto la zona in attesa dell’arrivo degli artificieri evacuando tutte le abitazioni vicine alla casa.

Pubblicità Pubblicità

Ferito gravemente anche l’amico 49 enne residente in zona, che è stato coinvolto anche lui nell’esplosione trasportato in codice rosso all’ospedale di Mestre.

Sul posto per ricostruire l’intera vicenda i carabinieri e anche il reparto specializzato dell’arma degli artificieri che hanno bonificato l’intera casa data la presenza di altre bombe.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità