Minacce e insulti a Vittoria De Felice dopo le critiche al PD Trentino: «Domani denuncerò tutti alla Polizia Postale»

Aveva denunciato il PD Trentino di dare poco spazio ai giovani e di essere un «partito borghese che non vede i veri problemi della gente».

Ma invece di iniziare un confronto costruttivo dentro il partito viene minacciata da chi dice di essere un rappresentante del Partito Democratico.

Vittoria De Felice attraverso una lettera critica aveva usato forti contro i vertici del PD invitando ad «una riflessione i futuri elettori che consegneranno il loro destino nelle mani di uomini e donne che detteranno le sorti del nostro paese e del nostro amato Trentino». (qui il contenuto della lettera)

Dopo l’uscita del suo sfogo sono cominciati a piovere insulti, diffamazioni e minacce di tutti i tipi.

Nella giornata di domani Vittoria De Felice insieme al suo avvocato Roberto Molteni si rivolgerà alla polizia postale di Trento per sporgere denuncia contro tutti coloro che con comportamenti incivili e vergognosi hanno diffamato la sua persone.

«Ancora una volta – dichiara Vittoria De Felice – subisco il peso di essere all’interno di un partito che forse non vuole dare spazio ed ascolto e nemmeno il supporto o la vicinanza. Forse c’è una grande volontà di lasciare le cose così, forse perché i problemi sono tanti e qualche volta bisogna avere la responsabilità di affrontarli e riconoscerli».

L’esponente del PD denuncia questi comportamenti di intimidazione, «che sono atti vili, che vogliono solo spaventare le persone, forse per fermarle. Forse per non farle parlare»

De Felice denuncia i messaggi intimidatori da parte di una persona che dice di essere parte del partito democratico e che ha detto eplicitamente che «si prenderanno dei provvedimenti nei miei confronti». Di che provvedimenti parliamo? – aggiunge De Felice – Devo forse preoccuparmi di ricevere qualche gesto estremo? Solo perché sto esprimendo un malessere?»

Dal partito Democratico non arriva nessuna risposta: «non può restare in silenzio, davanti all’ennesimo caso di intimidazione. Che esempi possiamo dare – continua De Felice – continuando ad avere atteggiamenti del genere? Se non arriverà una risposta sarà semplice capire l’intenzione di chi non vuole includere persone nel partito.

É grave questa situazione, anche per altri episodi che si sono verificati, e spero che si prenderanno dei provvedimenti e magari anche delle dimissioni di alcune persone all’interno del partito. Il partito non é un luogo di odio ma un luogo di costruzione. Quando lo si capirà, sarà troppo tardi».

Insomma, sembra che l’esponente ribelle del PD Trentino non si faccia certo intimidire dai soliti fenomeni del web che stavolta saranno rintracciati e ci auguriamo anche puniti severamente dalla giustizia.

Si sono infatti superati i limiti da molto tempo sui social e questi comportamenti vanno fermati immediatamente. Attendiamoci quindi sviluppi importanti a breve sulla vicenda.

