Lo Sportello attività produttive trasloca da via Alfieri al Top Center

Nei prossimi giorni si completeranno le operazioni di trasloco dello Sportello attività produttive dall’attuale sede di via Alfieri n. 6 ai nuovi uffici situati al piano terrazza del Top Center in via Brennero 312.

Gli uffici rimarranno chiusi al pubblico lunedì 29 e martedì 30 agosto e riapriranno mercoledì 31 agosto nella nuova sede. Rimangono uguali i numeri telefonici e gli orari di apertura al pubblico.

Per ogni informazione è possibile contattare la segreteria dello Sportello attività produttive al numero 0461 884850.

