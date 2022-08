La val Campelle e il rifugio Caldenave nel cuore del Lagorai

Pubblicità

Rivolta a mezzogiorno e situata nel Comune di Scurelle, la val Campelle rappresenta la porta di accesso al Lagorai con più di 200 km di sentieri escursionistici e numerose testimonianze delle battaglie avvenute durante la Prima guerra mondiale.

La valle è attraversata dal Torrente Maso di Spinelle (che raccoglie l’acqua di circa 30 laghi d’alta quota), un percorso di dieci km dalla sorgente fino alla confluenza con il Maso di Calamento in loc. Pontarso.

Da questo punto prende semplicemente il nome di torrente Maso, scende più a valle per altri 9 km e confluisce nel fiume Brenta.

In Valsugana nella primavera del 1916 le truppe dell’Impero austro-ungarico riuscirono a respingere l’avanzata dell’esercito italiano verso Marter e Levico, fino al torrente Maso.

Nel 1917 era la prima linea austriaca, con gli italiani schierati a poca distanza dalle sponde di questo torrente, che nel corso della storia ha costituito una minaccia costante per il territorio anche a causa delle sue frequenti alluvioni (in particolare nel 1882 e 1966).

La val Campelle si raggiunge da Strigno o da Scurelle seguendo le indicazioni per il noto rifugio Crucolo (osteria dal 1782) e quindi il Rifugio Carlettini.

Una tabella all’inizio del sentiero SAT 332 in direzione del rifugio Caldenave (1792 m.s.l.m.) racconta la via dell’acqua e il rio Caserine con lunghezza pari a 4 km.

Tra cascatelle zampillanti e piccoli anfratti dal color verde smeraldo, il rio costeggia il sentiero e accompagna con il suo mormorio l’escursionista nel cammino; inizialmente strada sterrata, un ponticello e poi ci si addentra nel bosco.

Un sentiero ideale per le famiglie, da loc. Tedon (1350 m.) in circa un’ora e mezza si raggiunge il rifugio.

La vista da Ponte Caldenave (1755 m.) è incantevole, una piana erbosa percorsa da rivoli di acqua cristallina e pascoli per cavalli e asinelli.

Proseguendo per altri dieci minuti di comoda passeggiata ecco il rifugio e la sua accogliente terrazza, con panorama sulle cime del Lagorai.

Il significato antico del termine Lagorai (Aurai) rispecchia esattamente le caratteristiche del territorio come lo possiamo ammirare ancora oggi, prati estesi e specchi d’acqua a perdita d’occhio, una moltitudine di valli ricche di corsi d’acqua, laghetti, malghe, alpeggi, pascoli, prati e le vette di roccia porfirica e metamorfica.

Una natura che da secoli vive in armonia con questo magnifico territorio, da conservare e tutelare.

Il Lagorai meridionale offre anche la possibilità di cimentarsi in trekking di tre giorni e due notti in rifugio (altaviadelgranito.com e lagoraipanorama.it), punti di riferimento sono Malga Sorgazza, Rifugio Caldenave e Rifugio Cima d’Asta.

Aggiungendo una notte si scopre il giro del Zimon (consigliato ad escursionisti esperti), con partenza e arrivo al rifugio Ottone Brentari.

Al rifugio Caldenave questa è la seconda stagione per la nuova gestione di Guido Trevisan e famiglia (la moglie Alice e tre figli), ma per oltre vent’anni è stato custode indiscusso del Rifugio Pian dei Fiacconi.

Il rifugio si trovava a quota 2626 metri ai piedi del ghiacciaio della Marmolada, nel cuore delle Dolomiti; nella notte del 5 dicembre 2020 è stato distrutto da una valanga.

In un accorato messaggio sulla pagina Facebook il gestore esprime i suoi sentimenti e la grande passione per il lavoro di rifugista, ricordando i collaboratori e gli anni trascorsi insieme per offrire il meglio, la buona cucina e l’accoglienza montanara più autentica.

Ma uno strano destino l’ha visto spettatore di un’altra grande slavina avvenuta in Marmolada nel luglio 2022, questa volta ci sono state vittime.

Guido Trevisan è subentrato nella gestione dopo l’attività svolta da Enrica ed Elio Gonzo per 17 anni.

Ha puntato sui piatti della tradizione trentina utilizzando prodotti della valle al 70% e trentini al 90%, con il cuoco Massimo ai fornelli. Oltre al ristorante dove accoglie alpinisti, escursionisti e famiglie, il rifugio dispone di 22 posti letto distribuiti in cinque stanze con servizi comuni. All’esterno è stato allestito un posto di emergenza, se al completo.

La stagione 2022 da metà maggio fino all’inizio di ottobre (meteo permettendo), vede un buon afflusso di turisti trentini, veneti e in alta stagione anche escursionisti provenienti da Olanda, Germania e Centro Italia.

Il clima caldo di giugno e luglio si è fatto sentire anche in alta quota, in una valle considerata fredda e spesso nuvolosa. La montagna piace sempre di più, nonostante i periodi difficili causati dal Covid.

Per chi ha le Dolomiti nel cuore, iniziare una nuova avventura in Lagorai ha un suo fascino, certamente rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera Valsugana.

“Riparto dal rifugio Caldenave, dopo 20 anni in Dolomiti con grande entusiasmo ed energia comincio questa nuova avventura con la mia famiglia, Alice mia moglie, Edoardo, Gilda e Achille i nostri figli.

Pensiamo che il rifugio sia la casa dell’alpinista, crediamo nel rifugio come luogo di accoglienza e condivisione di spazi, idee, emozioni e vita”, così scrive Guido Trevisan sul sito del rifugio.