Finisce in una scarpata col trattore, 60 enne trasportato al Santa Chiara

Pubblicità

Pubblicità



Il brutto incidente è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 28 agosto, pochi minuti dopo le 12:00 in Valsugana nei dintorni di Ronchi Valsugana in frazione Bezeli.

Il conducente 60 enne di un trattore con rimorchio mentre stava percorrendo una strada comunale, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo nella scarpata molto ripida a fianco della stradina.

In pochi minuti sul posto sono giunti in massa i soccorsi con l’ambulanza dei sanitari del 118 e vista la grave dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso che in pochi minuti ha raggiunto la Valsugana.

Pubblicità Pubblicità

Sul posto in supporto ai sanitari e per recupero mezzo le squadre dei vigili del fuoco di Ronchi Valsugana e Borgo e i carabinieri della compagnia di Borgo.

Il 60 enne dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al Santa Chiara in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità