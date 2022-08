Finisce contro il palo della luce, due feriti

Pubblicità

Incidente stradale nella mattinata di ieri, sabato 27 agosto, lungo la strada statale 240 nel centro abitato di Bezzecca in valle di Ledro.

Erano da poco passate le 8.30 quando una vettura con a bordo due giovani 22 e 18 anni per cause in corso di accertamento ha sbandato finendo fuori strada contro un palo della illuminazione pubblica.

Soccorsi da due ambulanze dei sanitari della croce rossa della valle di Ledro, e dal 118 partito dall’ospedale di Arco, dopo le prime cure effettuate sul posto è stato allertato anche l’elisoccorso che in pochi minuti ha raggiunto la valle di Ledro atterrando in un prato nelle vicinanze dell’incidente.

In supporto ai sanitari le squadre dei vigili del fuoco di Bezzecca che si sono occupati anche della messa in sicurezza della vettura e del palo della luce e la polizia locale intercomunale dell’Alto Garda e Ledro.

Il ferito più grave, il conducente 22 enne, dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al Santa Maria del Carmine di Rovereto per ricevere le cure del caso.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso roveretano avrebbe riportato traumi di media gravità. Meno gravi le condizioni del passeggero 18 enne che è stato portato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Arco con lievi ferite.

