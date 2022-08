Arco e Riva del Garda: «Re…start» al via le domande

Pubblicità

La Giunte comunali di Arco (martedì) e di Riva del Garda (giovedì) hanno approvato la delibera e il disciplinare che dà il via a Re… start 2022.

Re… start è un beneficio economico di 150 euro a favore di tutti i giovani residenti nel Comune di Arco e nel Comune di Riva del Garda nati dal primo gennaio 2004 al 31 dicembre 2016, da utilizzare per le quote associative annuali o stagionali o di iscrizione o per l’iscrizione ad attività o corsi specifici di una associazione sportiva o una scuola musicale tra quelle aderenti al progetto, attività che devono iniziare entro il 31 dicembre 2022.

Il beneficio economico, fermo restando l’importo massimo di 150 euro, può essere utilizzato anche per più attività o corsi, purché fruito presso un’unica associazione o scuola musicale.

Il progetto è stato sviluppato e realizzato in modo congiunto dai Comuni di Arco (capofila) e Riva del Garda: in questo modo i ragazzi dei due Comuni potranno scegliere indifferentemente (come già l’anno scorso) se utilizzare il contributo economico per attività di associazioni e scuole musicali di Arco o di Riva del Garda.

Il beneficio economico sarà riconosciuto ai giovani interessati direttamente dall’associazione o scuola musicale mediante la riduzione all’atto del pagamento di quanto dovuto. I giovani sono poi tenuti a utilizzare i 150 euro nel periodo dal 5 settembre al 31 dicembre 2022.

La modulistica, il disciplinare e l’elenco delle associazioni e delle scuole musicali aderenti sono pronti: per Arco sono già online (sito www.comune.arco.tn.it, sezione «Aree tematiche», percorso «Politiche sociali», «Giovani», «Re-Start-2022»), per Riva del Garda lo saranno dal primo settembre (sito www.comune.rivadelgarda.tn.it, sezione «Aree tematiche», percorso «Politiche sociali abitative e pari opportunità»).

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere per Arco all’indirizzo [email protected], per Riva del Garda a [email protected].

Re… start è possibile grazie ai fondi straordinari per l’emergenza covid-19 e alla possibilità per i Comuni di utilizzare l’avanzo di bilancio.