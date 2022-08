Yeman Crippa ricevuto ieri dalla Giunta provinciale

Pubblicità

Pubblicità



La giunta provinciale, questa mattina, ha accolto il plurimedagliato atleta Yeman Crippa dopo i successi che ha ottenuto ai Campionati europei di atletica leggera di Monaco di Baviera. Assieme al presidente e agli assessori provinciali ha presenziato all’incontro anche la presidente del Coni di Trento Paola Mora.

Durante l’incontro sono state espresse parole di apprezzamento per Crippa e per come il forte atleta ha sempre interpretato i valori dello sport; i principi che rappresentano una guida sia per chi si affaccia all’agonismo sia per chi si pone obiettivi ambiziosi, come ha fatto Crippa nella sua carriera.

E’ stato anche posto l’accento sull’importanza di vivere lo sport innanzitutto come una palestra di vita dove si forgiano i giovani all’insegna dell’impegno, del sacrificio e della costanza e dove si apprende l’importanza di non mollare mai nel seguire sogni e aspirazioni.

Pubblicità Pubblicità

Di Crippa è stato sottolineato anche il profilo umano di atleta consapevole del proprio talento ma capace anche di rimanere sempre disponibile all’incontro con la gente, caratteristiche che lo hanno fatto diventare ambasciatore del Trentino.

Oggi l’atleta si è presentato infatti con al collo le medaglie d’oro e di bronzo appena conquistate ma anche con un berrettino con il logo territoriale del Trentino.

L’incontro ha offerto l’occasione infine per rivivere con il protagonista i momenti cruciali della gara che lo ha visto trionfare, compresa la strategia adottata che si è rivelata vincente.