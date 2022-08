Sanità in crisi, la Calabria assume medici da Cuba: la decisione diventa un caso

Pubblicità

Se ultimamente reclutare medici è difficile ovunque, in Calabria lo è molto di più, soprattutto perché le strutture ospedaliere spesso non garantiscono adeguate condizioni di lavoro.

A dirlo è Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, lo stesso presidente che per sopperire alla mancanza di camici bianchi, ha deciso di far arrivare medici addirittura da Cuba.

Ai medici che sostengono di aver fatto domanda senza essere accettata Occhiuto risponde: “Non è così: molti di questi sono medici non hanno la specializzazione. Quelli che devono lavorare in ospedale, ad esempio, nei reparti di anestesia, chirurgia o piuttosto radiologia, devono essere specializzati”.

Inoltre, il Presidente della Regione Calabria, ricorda i tantissimi concorsi per diverse categorie mediche, anche a tempo indeterminato, tutti quasi sempre deserti.

In Italia molti professionisti della sanità scappano dal sistema pubblico per andare in quello privato, ed è chiaro che in questa situazione è difficile garantire il diritto pubblico alla cura.

L’accordo sottoscritto con Cuba punta quindi ad ottenere ben 500 professionisti della sanità per garantire ai cittadini calabresi il diritto alla salute. La decisione, potrebbe uno dei sintomi del fatto che la situazione dei diritti sociali fondamentali nel nostro Paese sta arrivando al limite.