Morto dopo 10 giorni il 74 enne di Vigolo Baselga rimasto folgorato nel proprio giardino

Non cè l’ha fatta il pensionato di Vigolo Baselga 74 enne, che per 10 giorni ha lottato nel reparto di rianimazione del Santa Chiara dove i sanitari hanno fatto il possibile per salvargli la vita. Ieri mattina Adriano Varner purtroppo è deceduto dopo che era stato soccorso lo scorso 16 agosto.

L’incidente era avvenuto lo scorso 16 agosto, e da quanto ricostruito l’uomo stava tagliando l’erba del giardino di casa con il suo trattorino, quando a un certo punto si è accorto di aver tranciato inavvertitamente un cavo.

A quel punto si sarebbe fermato a raccogliere una delle due parti tranciate, un gesto istintivo che gli è costato carissimo. Il contatto era evidentemente attivo e nel cavo c’era corrente e il pensionato è stato colpito da una scarica fortissima che l’ha fatto cadere al suolo incosciente.

Immediato l’allarme e in pochissimi minuti sul posto sono giunti i soccorsi con l’ambulanza auto medica e l’elisoccorso che ha sbarcato l’equipe sanitaria per prestare le prime cure, con il supporto dei vigili del fuoco di Vigolo Baselga.

Il pensionato dopo essere stato intubato era stato trasportato d’urgenza al Santa Chiara dove è stato accolto nell’area dei codici rossi e poi trasferito nel reparto di rianimazione dove i sanitari hanno tentato disperatamente di salvargli la vita purtroppo non riuscendoci.

Un dolore che colpisce tutta la comunità di Vigolo Baselga dove l’uomo era apprezzato e conosciuto, che cercherà di stringersi attorno alla famiglia così dolorosamente colpita dal lutto. La cerimonia funebre si terrà lunedì 29 agosto, nella chiesa parrocchiale di Vigolo Baselga alle ore 15:00.

