Lavis e Terre d’Adige: riparte a settembre il gruppo lettura

Pubblicità

Pubblicità



Anche quest’anno in biblioteca a Lavis riprenderà da settembre l’attività del gruppo di lettura adulti.

Chi avesse la passione per la lettura e avesse il desiderio di trovarsi in compagnia di altre persone per momenti di condivisione di pareri, questo gruppo fa proprio al caso suo. La partecipazione è gratuita e libera.

Tema di questo anno? Libri umoristici scelti appositamente dalle bibliotecarie che si potranno prendere in prestito gratuitamente.

Pubblicità Pubblicità

Gli incontri cominceranno a settembre e si terranno una volta al mese fino a maggio, indicativamente attorno alle ore 18.30.

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca tramite e-mail all’indirizzo [email protected] oppure chiamando il numero 0461.240066.