Giunge al termine l’edizione 2022 della Trentino Danza Estate

Si conclude al Palacongressi di Cavalese sabato 27 agosto alle ore 21 la ventesima edizione di Trentino Danza Estate, che ha preso il via la scorsa domenica 21 agosto.

Il programma della “Serata di Arrivederci” prevede una scaletta molto varia confezionata appositamente dai due direttori artistici Paolo Golser e Donatella Zampiero, in occasione dei festeggiamenti dei vent’anni di Trentino Danza Estate. Sul palco si esibiranno oltre un centinaio di allievi partecipanti ai corsi che si sono svolti durante la settimana e alcuni dei docenti e coreografi internazionali, invitati in occasione dei festeggiamenti per il ventennale. Tra questi è ospite la N.ough Mega Crew che arriva direttamente da Roma.

Nel corso della settimana è stata ospitata la Compagnia del Nuovo Balletto di Toscana, il ballerino professionista di “Amici” Simone Nolasco, diverse compagnie di danza trentine e il contest di Hip Hop.