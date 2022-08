Giornata dell’Autonomia: la mostra “La Provincia si racconta”, le “A” e i castelli illuminati

Pubblicità

Lunedì 5 settembre 2022 ricorre la Giornata dell’Autonomia, nella storica data in cui nel 1946 fu firmato l’accordo de Gasperi – Gruber. Una giornata speciale, con un intenso programma di iniziative, in relazione anche ai cinquant’anni del Secondo Statuto di Autonomia che cadono quest’anno.

La giornata si aprirà con l’inaugurazione, alle ore 11 presso Sala Depero nel palazzo della Provincia autonoma di Trento in piazza Dante, dell’esposizione permanente “La Provincia si racconta. Un viaggio tra storia, presente e futuro dell’autonomia trentina”, curata e realizzata dalla Fondazione Museo storico del Trentino.

Accanto alla mostra, dal 5 settembre fino al 31 dicembre 2022, per celebrare il Cinquantenario dello Statuto sono state progettate delle installazioni temporanee a forma di “A”, come autonomia appunto. In occasione del 5 settembre, il Castello del Buonconsiglio sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito. La giornata culminerà con la cerimonia al Teatro Sociale con il concerto del coro della Sat.

La mostra – Quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario del secondo Statuto di Autonomia e l’esposizione permanente “La Provincia si racconta”, curata dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, ha l’obiettivo di “raccontare” la storia, il presente e il futuro dell’istituzione Provincia autonoma di Trento.

Il percorso, suddiviso in diverse postazioni e installazioni, interessa il piano rialzato della sede di Piazza Dante, partendo dall’ingresso principale e arrivando all’atrio Winkler.

“La Provincia si racconta”, progetto aperto e in continuo aggiornamento, propone con le sue installazioni una pluralità di contenuti e linguaggi fornendo al visitatore l’opportunità di percorrere 50 anni di storia dell’autonomia attraverso lo sviluppo delle competenze acquisite con il Secondo Statuto del 1972. In apertura il percorso proporrà una ricostruzione cronologica dei vari passaggi che hanno caratterizzato questo mezzo secolo di storia, oltre a una serie di grafici utili a comprendere la crescita del sistema provinciale.

Elemento centrale dell’esposizione e del “racconto” sono le testimonianze delle donne e degli uomini che lavorano e hanno lavorato in Provincia, piuttosto che nei vari enti e settori che ne compongono il sistema. Costituendo un mosaico di storie personali che intrecciano la storia più generale dell’istituzione, sarà possibile cogliere il senso d’appartenenza, lo spirito di servizio e le trasformazioni che l’hanno interessata. Organizzata come un profilo Instagram, patstories sarà visibile anche dallo stesso social network. Infine, una doppia postazione è dedicata alla Sala Depero.

Il percorso sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17. L’Area educativa della Fondazione Museo storico del Trentino proporrà delle visite guidate su prenotazione.

Le installazioni – Accanto alla mostra, dal 5 settembre fino al 31 dicembre 2022, per celebrare il Cinquantenario dello Statuto sono state progettate installazioni temporanee a forma di “A”, come autonomia, che saranno poste all’ingresso principale della Provincia e della Regione in piazza Dante, e altre collocate in via Manci, presso la Presidenza del Consiglio Provinciale, e in via Torre Verde, presso il Consiglio delle Autonomie Locali.

A partire dal 1° settembre saranno illuminati di colore porpora i castelli Thun, Stenico e Beseno e la loggia veneziana del Castello del Buonconsiglio, che sarà aperto in via straordinaria e visitabile ad ingresso gratuito per l’intera giornata di lunedì 5 settembre.