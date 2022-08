Al Palanaunia di Fondo il galà di danza “Le Etoile”

Pubblicità

Cresce l’attesa in cima alla Val di Non per il galà di danza “Le etoile”, che vedrà l’esibizione di giovani danzatori trentini e provenienti da altre Regioni italiane al fianco di etoile internazionali come Antonella Albano e Gioacchino Starace, entrambi danzatori al Teatro alla Scala di Milano, nonché di danzatori e coreografi del calibro di Sasha Riva e Simone Repele.

L’appuntamento è per domani pomeriggio, domenica 28 agosto alle 17, al Palanaunia di Fondo.

I danzatori saranno accompagnati da quartetto d’archi composto da violino I, violino II, viola e violoncello accordati a 432 Hertz.

L’esibizione vedrà la presentazione di composizioni coreografiche di repertorio, di danza classica e danza contemporanea. Saranno portate in scena, inoltre, alcune coreografie dello spettacolo “Noè 2030, siamo tutti sulla stessa barca?” su soggetto di Andrea Volpintesta e Sabrina Brazzo con la collaborazione del coreografo Enzo Scudieri in scena al Teatro Out Of di Milano, il cui tema narra dei mutamenti climatici e della sofferenza del pianeta.

Lo spettacolo verrà introdotto da “Un’intervista con… Antonio Desiderio”, ospite d’eccezione che aprirà la serata illustrando lo stato “di salute” dell’arte della danza e del teatro in Italia, dopo due anni di pandemia, mettendoli a confronto con altre realtà europee e internazionali.

Antonio Desiderio dal 2004 svolge l’attività di rappresentanza artistica internazionale per il settore della danza e opera lirica per gli enti lirici italiani (Teatro La Scala, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Carlo Felice di Genova,Teatro Massimo di Palermo, Teatro Municipale di Piacenza, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Verdi di Salerno) europei (Teatro dell’Opera di Vienna, Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, Teatro Real di Madrid, Teatro du Capitole di Toulouse, Teatro di Bordeaux, Tel Aviv Israeli Opera, Teatro dell’Opera di Amsterdam, Festival International de Santander, Opera di Zurigo, Opera di Atene, Teatro dell’Opera di Riga, Teatro dell’Opera di Belgrado, Teatro dell’Opera di Erfurt, Deutsche Oper di Berlino) ed extraeuropei (Jackie Gleason di Miami, Tokyo Opera Hous e National Opera House di Pechino).

Questo galà rappresenta per il sistema culturale trentino e per l’offerta culturale della Val di Non una grande opportunità coreutica e musicale che può fungere da esempio per altre realtà del territorio nazionale.

Si tratta di una produzione che punta a valorizzare i giovani talenti della danza e offrire loro nuove opportunità per una futura carriera nel settore coreutico.

La particolarità di questo evento sarà quello di far danzare dei giovani artisti trentini e provenienti da altre Regioni a fianco di etoile internazionali.

Dopo due anni di restrizioni questa originale modalità di gestione del cast avrà un’importante funzione motivante sui giovani danzatori, nonché pedagogica.

L’evento si rivolge a tutto il pubblico eterogeneo e appassionato della danza e della musica dal vivo, come aspiranti danzatori e musicisti, nonché agli habitué del teatro, della musica e della danza. Lo spettacolo è anche destinato a esperti e professionisti del settore con l’intento di fornire nuovi spunti, contenuti e format innovativi.

