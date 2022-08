A Romeno la festa dell’Unione allevatori val di Non

Pubblicità

Quella degli allevatori rappresenta una categoria importante per il Trentino, sotto il profilo economico ma anche culturale, ambientale e gastronomico.

Tuttavia, è anche una categoria che sta attraversando un momento difficile: terminata da poco la pandemia, è ora alle prese con una crescita generale dei costi di produzione, determinata dall’aumento delle materie prime, dell’energia e da quant’altro attiene alla difficile congiuntura internazionale.

Per questo anche i vertici della Provincia – con il presidente Fugatti ed il vicepresidente Tonina – hanno voluto essere presenti, oggi, alla festa dell’Unione allevatori della val di Non, tenutasi a Romeno, dopo due anni di stop causati dal Covid-19.

Nel corso della manifestazione si è tenuta la Mostra delle bovine iscritte al libro genealogico delle razze Bruna e Frisona, dedicata in particolare alle vacche da latte, con relativa premiazione finale, e la gara di conduzione riservata ai giovani allevatori.

La Provincia ha inserito recentemente nell’assestamento di bilancio nuove misure di sostegno alla categoria. Ma, come è stato ribadito dai suoi rappresentanti, assieme agli aiuti economici è importante rappresentare la vicinanza dell’intero Trentino, ad una realtà che svolge molteplici funzioni: garantisce la salubrità dei prodotti che consumiamo nelle nostre tavole, il latte, i formaggi, le carni, contribuisce alla cura e alla conservazione del territorio, dando quindi un apporto anche al settore turistico, anche alle alte quote, e al tempo stesso rappresenta un importante presidio identitario.

Il saluto della Provincia – anche a nome dell’assessora all’agricoltura Giulia Zanotelli che non poteva essere presente stamattina – segue dunque alle decisioni assunte in favore del mondo zootecnico in occasione dell’ultimo assestamento di bilancio, per dare concretezza alla vicinanza delle istituzioni al mondo degli allevatori.

Un mondo, come ricordato nel corso dei saluti, che attraversa un momento molto difficile, con l’aumento delle materie prime, dell’energia, del gas.

Un mondo depositario di conoscenze e competenze specifiche, che si tramandano di padre in figlio, e che vanno valorizzate come meritano.

Il presidente della Federazione provinciale allevatori ha portato a sua volta i saluti a quella che è la prima mostra zonale che si tiene sul territorio provinciale, dedicata in particolare alle vacche da latte, in una zona dove la produzione lattiero-casearia è molto importante.

Quello di oggi – ha sottolineato il presidente – rappresenta anche un momento di confronto importante fra gli allevatori, in una situazione di oggettiva difficoltà, che come sappiamo colpisce tutti i settori economici del Trentino ma che ha poi conseguenze peculiari in ciascun ambito.

