Storie di ordinaria speculazione che ridurranno l’Italia in miseria

Egregio Direttore,

oggi tutti si accorgono che l’Italia è sotto il fuoco incrociato delle speculazioni finanziarie ed energetiche, benché detti segnali erano evidenti sin da un’ anno fa , ma gli incompetenti a Roma ed a Bruxelles non solo non se ne sono minimamente accorti, ma a tutt’ oggi non sanno che pesci pigliare.

Come la storia insegna, l’ Italia da sempre è stato un campo di battaglia per le armate straniere da Romolo Augustolo in poi, sino alla II° Guerra Mondiale, ancorché, di recente, ai cannoni si sono sostituiti gli strumenti finanziari, alla morte fisica quella per disperazione ed inedia, che colpirà inesorabilmente gli operatori economici privati e le loro famiglie, cioè il sistema economico vitale dell’ Italia.

Si ricorda che gli italiani, gente di nessuna memoria storica, vennero colpiti nel 1992 dalla speculazione estera, allorquando un tale Geoge Soros, (foto) quello oggi che ci riempie di clandestini per il tramite delle ONG, che stipendia, e che finanzia taluni soggetti ancora in Parlamento ( si spera per poco ), scommise contro la lira che, ostinatamente, il Governatore della Banca d’ Italia Ciampi volle difendere nella parità contro il marco, dilapidando l’ intera riserva di valuta estera, e, senza riuscirvi nella difesa, dovette far uscire la lira dallo SME provocando una svalutazione di circa il 30%.

Risultato: Soros guadagnò 1,1 miliardi di dollari e l’ Italia dovette fronteggiare la prima gravissima recessione dal dopoguerra, culminata con il prelievo forzoso dai conti correnti del 6 per mille da parte dell’ allora Presidente del Consiglio Amato e l’ inizio del nostro debito pubblico con l’ emissione di certificati di debito per oltre 47.000 miliardi di lire.

In una qualsiasi azienda privata, con simili risultati, i protagonisti italiani di quei fatti sarebbero stati cacciati con ignominia e richieste di danni stellari, ma la storia, anzi i peones della politica, riservarono loro altre sorti ….

Nel 2008\2011 vi fu un’ altra crisi denominata ” dei debiti sovrani” conseguente alla scarsa capacità del sistema Italia di crescere e ricapitalizzare le banche dopo la recessione finanziaria del 2008 dovuta al crollo della Lehman Brothers ed alla speculazione internazionale sui tassi d’ interesse del debito pubblico conseguente ad una negativa valutazione dell’ agenzia americana di rating Standard’s & Poor’s. Tale crisi portò alle dimissioni dell’ ultimo governo eletto secondo la volontà popolare e venne sostituito da quello, di lugubre memoria, dei c.d. tecnici, ben visti in Europa…

Oggi in piena speculazione sulle materie prime energetiche c’ è ancora chi scommette contro il nostro Paese e punta alla mera speculazione finanziaria a nostro danno. Sono i c.d. edge fund che in queste ore stanno prendendo a prestito ben 39 miliardi di Euro in nostri BTP per poi venderli allo scoperto ( short selling ), sperando poi di ricomprarli a prezzo ribassato, speculando sulla differenza di prezzo. Un affare multimiliardario per loro, un colpo ancora più grave di quelli sopra ricordati, per noi.

Ma chi sono costoro? Nessuno lo dice apertamente, perché l’ italiano deve pagare e tacere e non sapere, ma in parole povere sono fondi di privato investimento gestiti da una società di gestione, spesso di piccolo capitale o inserita in scatole cinesi, generalmente con sede in posti fiscalmente benevoli.

Tutti ne parlano, ma nessuno fa nomi. Colmiamo questa lacuna.

Nel 2021 tra i top hedge fund (tra parentesi è indicato anche nome e cognome del manager ) troviamo, guarda caso e in posizione elevata, anche una nostra vecchia conoscenza.

Diciamo subito che non sono disponibili i dati per il 2022 e quindi non si può dire che tra gli speculatori che tentano oggi di affossare l’ Italia vi sia alcuno dei top manager e degli hedge funds indicati.

Non si può pertanto “pensar male” andreottianamente, ma è da osservare che la quasi totalità degli edge funds sono americani, ed è un fatto che il “casino ucraina” sia gestito direttamente da Washington per il tramite della NATO, così come il mercato delle armi e del gas liquefatto, quello che che dovrebbe sostituire, a caro prezzo, quello russo mediante i rigassificatori.

Insomma gli amici americani oltre che alimentare la guerra in Europa e fare affari d’ oro, lasciando agli sciocchi credere che si faccia per gli alti principi, si prendono anche la ricchezza degli italiani, spolpandoli e riducendoli in miseria, e distruggendo interi comparti produttivi.

Nel silenzio generale di giornali e degli omuncoli in campagna elettorale che neanche sanno quale razza di treno ci sta investendo.

Avv. M.Stefano Sforzellini – Trento

