Orto sociale e Orto del mondo: a Lavis si assegnano le parcelle

A Lavis si assegnano le parcelle per il biennio 2023-24 per la realizzazione dell’Orto sociale o dell’Orto del mondo.

Tra i requisiti per presentare la domanda di assegnazione rientrano l’essere in pensione, l’essere residenti nel Comune di Lavis o nella frazione di San Lazzaro del Comune di Trento non essere proprietari né avere in disponibilità terreni agricoli sul territorio regionale ed essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato.

Gli interessati devono presentare la domanda di assegnazione preferibilmente sul Portale dei servizi online dal sito del Comune di Lavis (www.comune.lavis.tn.it), identificandosi tramite SPID o CPS. La domanda può essere inoltrata in forma cartacea anche all’Ufficio Protocollo del Comune.

Tali domande andranno a formare un elenco dei richiedenti in progressivo aggiornamento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle medesime.

L’assegnazione degli orti verrà effettuata nella sede comunale in seduta pubblica mediante attribuzione diretta della parcella ai richiedenti inseriti nell’elenco ovvero, nel caso in cui il numero dei medesimi fosse maggiore rispetto alle parcelle di terreno disponibili, mediante sorteggio.

L’assegnazione avviene a titolo di comodato gratuito e ha la durata di due anni, salvo il caso di assegnazione dell’orto nel corso del biennio a seguito di rinuncia della concessione da parte del suo titolare o a revoca della stessa da parte dell’amministrazione.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Chiara Comino dell’Ufficio Sport e Cultura (Tel. 0461.248140; e-mail [email protected]).

L’avviso completo è disponibile sul sito comunale www.comune.lavis.tn.it

