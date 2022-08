I vigili del fuoco bloccano il piromane responsabile di molti incendi

Pubblicità

Nella mattinata del 26 agosto 2022, personale della Squadra Mobile di Bolzano, unitamente ad operatori del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano e dell’Amministrazione Forestale, hanno proceduto all’arresto di un cittadino italiano, sorpreso in quasi flagranza del reato di incendio boschivo, reato previsto e punito dall’art. 423 bis comma 1 del c.p.

L’arresto è stato eseguito in seguito a una segnalazione pervenuta presso la centrale del Corpo Permanente dei VV.FF. di Bolzano, tramite il 112NUE, di un incendio boschivo in atto a Bolzano lungo le passeggiate del Guncina.

Durante il tragitto per raggiungere la zona dell’incendio, subito dopo l’imbocco della salita per San Genesio, veniva notato un giovane che stava scendendo a piedi ad andatura spedita; l’attenzione degli operanti si è particolarmente concentrata sul giovane in quanto estremamente somigliante ad una persona sospettata di essere l’autore degli incendi commessi recentemente nel capoluogo e la cui immagine fotografica era in possesso da alcuni giorni della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco.

Riconoscendolo, la squadra dei VV.FF. prontamente chiedeva al giovane di fermarsi, ma lo stesso, senza rispondere, si dava alla fuga. Il sospettato veniva rincorso e bloccato dagli stessi, i quali richiedevano l’ausilio di operatori della Polizia di Stato, presenti per analogo servizio nella zona.

Nel frattempo giungeva anche una pattuglia dell’Ufficio Amministrazione Forestale, che procedeva, sussistendone i presupposti, alla perquisizione, con conseguente rinvenimento e sequestro di un accendigas a fiamma a canna lunga pieghevole.

Gli uomini della Squadra Mobile, impegnati nelle indagini sugli incendi boschivi divampati nel mese di luglio, hanno riconosciuto nel soggetto fermato dai VV.FF. la persona sospettata di aver commesso a Bolzano alcuni dei predetti incendi.