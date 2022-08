24 enne muore a casa per un’emorragia cerebrale: rifiutata la richiesta di archiviazione della Procura di Trento

Pubblicità

La Procura di Trento si è vista rifiutare la richiesta di archiviazione delle indagini riguardanti il decesso improvviso di Traian Calancea, il 24 enne di origine moldava che è mancato lo scorso ottobre (QUI link 1 – QUI link 2).

Traian Calancea è stato ucciso il 20 ottobre 2021 da un’emorragia cerebrale, questo l’esito dell’autopsia effettuata pochi giorni dopo la morte del ragazzo, uno studente universitario che aveva sempre goduto di ottima salute.

Nonostante fosse stata richiesta l’archiviazione, il giudice Enrico Borrelli ha disposto ulteriori accertamenti: il pubblico ministero Licia Scagliarini avrà quindi tempo fino al 30 giugno 2023 per fare chiarezza su quanto accaduto al giovane.

L’avvocato a cui la famiglia si è affidata – Renate Holzeisen – si è considerata soddisfatta di questa decisione: il tempo passa e si spera che con le dovute analisi e accertamenti si riesca a risalire alle precise cause che hanno portato alla morte del giovane.

24 enne a cui, poco più di una settimana prima, era stata somministrata la prima dose di vaccino Pfizer: la famiglia aveva subito fatto presente questo dettaglio ed aveva richiesto di capire se ci potesse essere stata o meno una reazione allergica al vaccino.

L’avvocatessa Holzeisen, inoltre, non ha nascosto di essere stata scontenta del come sia stata gestita la vicenda: ora c’è ancora del tempo per fare i dovuti esami e per lavorare al fine di porre fine ad ogni dubbio ed a scoprire come mai questo ragazzo perfettamente sano sia improvvisamente venuto a mancare.

