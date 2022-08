“Predaia Arte e Natura”: Carlotta Tavonatti con “L’osservatrice” vince la seconda edizione del concorso letterario

Pubblicità

È Carlotta Tavonatti di Tavon, frazione di Predaia, la vincitrice della seconda edizione del concorso letterario per racconti brevi in lingua italiana “Predaia Arte e Natura”, curata dall’assessorato alla cultura di Predaia guidato da Ilaria Magnani e dalla Biblioteca intercomunale.

Il tema di questa seconda edizione era “Forme e colori: la natura, maestra di mescolanze” e la commissione giudicatrice ha avuto l’arduo compito di scegliere i più meritevoli tra i numerosissimi scritti presentati.

A conquistare la vittoria finale è stato il testo intitolato “L’osservatrice” di Carlotta Tavonatti, per «aver sviluppato il tema proposto in maniera non scontata dal punto di vista di una narratrice originale e inaspettata, con una voce capace di emozionare e descrivere insieme. Il testo è scritto in uno stile ricercato e poetico, evocativo di una natura che arriva a mescolarsi anche con qualcosa di inanimato, che poi inanimato non è. Interessante la chiave di lettura del tema della mescolanza interpretata come mutevolezza».

In seconda posizione si è piazzato “Phisis” di Alberto Favaro di Favaro Veneto, in provincia di Venezia, per «aver interpretato il tema proposto in modo originale, sottolineando la bellezza della diversità e della mescolanza della natura in contrapposizione alla volontà umana di intervenire su di essa alla ricerca di una perfezione artificiale e solo apparente. Encomiabile la capacità di sintetizzare in una solida struttura narrativa una storia complessa e sfaccettata con personaggi ben caratterizzati».

Al terzo posto, invece, troviamo “I colori di Aliya” di Andrea Cristoforetti di Taio. Questa la motivazione della giuria: «Per aver saputo leggere il tema in maniera attuale e coraggiosa, mettendo in luce l’incontro di colori non solo della natura, ma anche di persone, vissuti e culture. I colori diventano l’elemento in grado di intrecciare due mondi solo apparentemente distanti, lanciando un forte messaggio di speranza».

I testi integrali dei racconti vincitori sono disponibili sul sito ufficiale www.predaiaarteenatura.eu