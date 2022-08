Parcheggi gratis per la pausa pranzo e tariffe gas e luce calmierate: le richieste di FdI al Sindaco

Pubblicità

Ridurre proporzionalmente e da subito i costi dei parcheggi a pagamento sul territorio comunale, fino ad un massimo di un euro all’ora in tutte le zone cittadine. Indispensabile l’introduzione di una fascia di gratuità per la pausa pranzo e revisione al ribasso di tutte le tariffe di competenza comunale che gravano sulle attività commerciali verificando la possibilità di una mediazione con le Compagnie Energetiche locali, al fine di contenere quanto più possibile le tariffe di gas ed energia elettrica.

Sono questi gli interventi che i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia chiedono al sindaco Franco Ianeselli per far ripartire l’economia degli esercenti del capoluogo trentini preoccupati per quanto sta succedendo. La mozione sarà presentata nei prossimi giorni. La principale causa di questo diffuso e comprensibile stato d’ansia e incertezza, risiede manco a dirlo nell’esplosione dei costi di gestione e di produzione legati all’aumento di gas ed energia elettrica, nonché delle materie prime.

«Siamo ben consapevoli delle limitate possibilità di intervento a livello locale – spiegano i consiglieri di FdI – ma riteniamo che in questo particolare momento storico, anche l’Amministrazione Comunale debba fare la sua parte predisponendo un piano di emergenza atto a supportare il tessuto economico e produttivo cittadino. Come già fatto in passato, chiediamo con forza che l’Amministrazione Comunale, oggi come non mai accantonando ogni pregiudizio. Abbiamo il dovere di profondere ogni sforzo possibile per sostenere il tessuto economico locale»

