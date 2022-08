Inizia la stagione dei funghi: coppia al Santa Chiara dopo averne ingeriti di non commestibili

Pubblicità

Lunedì da incubo per una coppia di 40 enni di Trento: i due si sono presentati al Pronto Soccorso del Santa Chiara di Trento per dei disturbi gastrointestinali particolarmente forti.

Dopo la segnalazione all’Unità operativa di igiene e sanità pubblica della Apps, i due sono stati immediatamente soccorsi e, nel giro di qualche ora, hanno potuto fare rientro a casa.

La coppia era stata male in seguito all’aver ingerito alcuni dei funghi raccolti di recente nel bosco. Dopo i dovuti controlli, si è scoperto che solo due dei quattro tipi di funghi da loro raccolti fossero commestibili. Inoltre, i funghi non erano stati cotti adeguatamente: anche se molte ricette di funghi in padella prevedono una cottura nettamente più breve, sarebbe sconsigliato cuocerli per meno di mezz’ora.

Nel caso in cui non si sia esperti di funghi, è sconsigliato ingerirli senza essere prima andati a fare un consulto. Anche se, per non correre rischi di alcun genere, sarebbe meglio non raccogliere affatto dei funghi se cui non si è certi della loro commestibilità.

Ora che – grazie alle recenti piogge – è iniziata la stagione dei funghi, è bene anche approfittare dei servizi offerti dalla Apps. Fino a fine ottobre, il lunedì (esperti Azienda Sanitaria), mercoledì (soci del gruppo micologico “G. Bresadola”), giovedì (esperti micologi della polizia locale) e sabato (soci del gruppo micologico “G. Bresadola”) dalle 8 alle 10 nella casetta in piazza Vittoria sarà possibile far controllare i propri funghi raccolti.

In occasione di queste consulenze viene rilasciata una ricevuta dell’avvenuto controllo, che va a certificare la commestibilità o meno dei funghi presentati. (LINK info)

