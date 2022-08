I Coldplay tornano in Italia dopo 6 anni: 5 tappe e biglietti andati a ruba

Pubblicità

Quando Chris Martin e compagni arrivano in Italia, il successo è assicurato così come il sold out nelle varie tappe.

Anche per il 2023 le aspettative erano altissime. Ieri, mercoledì 24 agosto, le prevendite per tappe di Napoli (una) e Milano (due) della prossima estate sono andate talmente a ruba che si è deciso di aggiungere un evento a Milano ed uno a Napoli.

Ieri come oggi, giovedì 25 agosto, con le vendite dei biglietti c’è stato il caos: almeno un’ora di attesa su ticketmaster, ticketone e vivaticket; twitter e Instagram intasati di meme e commenti. Sembrava quasi che l’Italia – per qualche ora – avesse messo da parte ogni problema pur di prendere un biglietto per il Music Of The Spheres World Tour della nota band.

21 e 22 giugno 2023 a Napoli, 25, 26 e 28 giugno a Milano: cinque date italiane per il tour mondiale iniziato nel marzo 2022 in Costa Rica.

Anche nei punti vendita – e Trento non ha fatto eccezione – le file erano lunghissime. Questo ed altro per i Coldplay, che nel 2017 avevano registrato il sold out nelle date italiane in pochi minuti. Anche stavolta la situazione è stata folle, ma come si può resistere alle canzoni di questa band britannica?