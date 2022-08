Gigantesco mucchio di rifiuti abbanadonato lungo la strada a Spini di Gardolo

Pubblicità

Che gli esseri umani ormai abbiano perso ogni possibile barlume? A chiederselo è Daniele Demattè consigliere comunale di Fratelli d’Italia che, chiamato da alcuni residenti, si è trovato di fronte ad un enorme mucchio di rifiuti abbandonati a bordo strada di via alle Roste a Spini di Gardolo. In effetti i sacchi abbandonati sono numerosi, ed è chiaro che sono stati scaricati da un camion. I rifiuti dentro i sacchetti, lana di roccia, guaine, e materiale edile vario, fanno pensare a qualche ditta edile che sta facendo lavori in quella zona.

La via interessata è una delle parallele che conducono da una parte al carcere di Spini e dall’altra si collega con la ciclabile. Allertata è intervenuta sul posto la Polizia Locale che ha recintato il mucchio di rifiuti con le classiche fettuccine rosse e bianche in attesa che il materiale venga smaltito e differenziato. «Auspichiamo – ha dichiarato Demattè – che vengano identificati quanto prima gli autori di questo gesto e che a breve vengano rimossi tutti i sacchi di rifiuti».

