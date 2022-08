Eurostat, in Italia cresce il rischio di povertà: preoccupazione anche per i più piccoli. Non è un Paese per giovani

Pubblicità

Con il caro bollette e l’inflazione che non accenna alcun miglioramento, l’Eurostat pubblica i dati sul rischio povertà. Nel 2021 sono 11,84 milioni gli italiani che hanno vissuto con un reddito al di sotto del 60% della media.

Se si considera il numero delle persone a rischio povertà, prendendo in considerazione anche l’esclusione sociale, il quadro sulla povertà peggiora con 14,83 milioni di italiani a rischio.

Tra questi, anche gli under 65 aumentati al 27,3% e gli under 18 passati dal 28,9% al 29,7% nell’ultimo anno, mentre per le persone tra i 20 e i 29 anni il tasso di rischio di povertà ed esclusione sociale è salito al 30,7%.

È ormai chiaro che l’Italia non è un Paese per i giovani, ma quello che preoccupa è la situazione tra i più piccoli. Di fatto, il rischio povertà è aumentato tra i più piccoli con meno di 6 anni, passando da un 23.8% nel 2020 al un 26,7% nel 2021.

Questo significa, che nel 2021 sono 789 mila i bambini in età pre scolare che hanno vissuto in famiglie con un reddito inferiore al 60%, il dato peggiore dal 1995. Le conclusioni sui dati Eurostat sono abbastanza scontate, l’Italia è un Paese in cui anche lavorando si fa sempre più fatica ad arrivare a fine mese.