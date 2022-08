Domenica 28 agosto a Presena Passo Paradiso la 45° edizione della Festa della Fratellanza

Pubblicità

Torna domenica 28 agosto l’appuntamento con la “Festa della Fratellanza” di Passo Paradiso, giunta alla edizione numero 45.

Si perpetua così l’intuizione di Emilio Serra e di Kurt Steiner, che dal 1977 hanno voluto riunire, sui luoghi della Guerra bianca, i vecchi nemici oggi impegnati in un comune percorso di pace.

E ancora una volta, infaticabile organizzatore è Achille Serra, in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino, Comune di Vermiglio, Museo della Guerra Bianca, la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol e con un ringraziamento particolare alla Croce Nera Austriaca, Azienda per il Turismo Val di Sole, Incontri Italo-Austriaci della Pace, Ponte di Legno Tonale, Carosello Tonale.

Il ritrovo è previsto per domenica 28 agosto presso la tele\gabina per il ghiacciaio Presena alle ore 8.00. Successivamente si svolgerà l’ammassamento e la preparazione della sfilata che prenderà il via dalla Capanna Presena, con le note della Banda Ossana – Vermiglio.

Si raggiungerà poi il monumento della Fratellanza dove il Cappellano militare, padre Giorgio Valentini e il parroco di Vermiglio don Enrico Pret, celebreranno la Santa Messa, allietata dal Coro “Santa Maria Assunta” di Tassullo.

Al termine della Messa si svolgerà il momento toccante della deposizione delle corone al monumento della Fratellanza e, in conclusione, gli interventi delle Autorità.

Davanti alla realtà di un mondo che vive, in molte sue aree, una condizione di conflitto permanente, non è un compito facile, quello di testimoniare la necessità e l’urgenza di sostituire il linguaggio delle armi con parole di pace.

Soprattutto quest’anno in cui i venti di guerra hanno ricominciato a soffiare sull’Europa.

La Festa della Fratellanza è nata dall’intuizione di Emilio Serra e di Kurt Steiner ben 45 anni fa con l’obiettivo di ricordare coloro che persero la vita tra le vette del Trentino e della Lombardia e per riflettere sul valore dell’amicizia, oltre i confini e al di là delle bandiere, con lo scopo di riunire gli antichi nemici di un tempo, italiani e austriaci.

L’intendimento è di diffondere con forza un segno di Pace e di Fratellanza, per non dimenticare, ma dare omaggio e valore ai caduti della Grande Guerra, e in generale di tutte le guerre.

