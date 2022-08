Coldplay in Italia: aggiunta ancora una data!

Pubblicità

Pubblicità



È scoppiata la Coldplay mania! Prima tre, poi cinque, ora SEI!

Dopo una seconda giornata da fuoco nella caccia ai biglietti per i concerti in programma nel giugno 2023 (QUI link) del Music Of The Spheres World Tour, la band britannica ha annunciato una nuova data italiana.

Oltre ai concerti del 21 e 22 giugno 2023 a Napoli e 25, 26 e 28 giugno a Milano, il capoluogo milanese ospiterà a San Siro anche una nuova tappa messa in calendario per il 29 giugno 2023.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità