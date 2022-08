Addio a Marco Degasperi l’allenatore dei campioni

Pubblicità

È morto martedì 23 agosto Marco Degasperi uno dei pilastri dello sci Nautico Trentino e nazionale. Aveva 82 anni.

«Ci ha lasciato e nei nostri cuori è scesa una tristezza profonda – si legge sul sito della federazione sci nautico Italiana – senza Marco lo sci nautico italiano cambia volto, senza Marco viene a mancare un pilastro del nostro sport, testimone dei tempi d’oro della disciplina, anima di un club famoso nel mondo, pilota e maestro tra i più apprezzati, allenatore di Thomas, il figlio, Campione del Mondo di Sci Nautico».

Per lunghi anni Degasperi ha rivestito ruoli istituzionali, come Consigliere federale e Delegato della FISW per le province di Trento e Bolzano. Marco ha trascorso quasi tutta la vita sulle sponde del Lago di Caldonazzo preparando atleti di livello mondiale e dedicandosi, uno dei primi, all’allenamento degli agonisti disabili.

Marco Degasperi ha cresciuto e allenato il figlio, 2 volte campione del mondo e 6 volte campione europeo di Slalom, Thomas Degasperi, fatto che lo pone nella rosa dei tecnici di altissimo valore.

Ma il talento di Marco non si è espresso soltanto in famiglia, ha seguito, tra gli altri, campioni come Marina Mosti, Irene Reinstaller, Christian Rampanelli, Boris Dalla Fontana e Christian Lanthaler restando per tutti un riferimento tecnico e un amico fidato.

Marco e la moglie Traudi hanno organizzato gare di rilevanza nazionale, tra queste i Campionati Italiani, hanno istituito il Trofeo Lago di Caldonazzo, un appuntamento imperdibile per gli atleti dei club italiani e ospitato numerose edizioni del Trofeo Topolino di Sci Nautico, un evento promozionale di grande appeal per i giovanissimi sportivi amanti dell’acqua, per i quali mettere gli sci ai piedi era già un grande risultato.

Lo sci nautico italiano ha avuto in Marco un maestro di altissimo livello in grado di trasmettere ai bambini l’amore per lo sport, uno scopritore di talenti che sapeva dare sempre qualcosa in più, anche a chi aveva già conquistato il tetto del Mondo.

Anche Iva Berasi si è unita al lutto: «Se ne è andato un grande uomo di sport che ha consegnato al Trentino campioni di sci nautico a partire dal pluricampione del mondo il figlio Thomas Degasperi, Riposi in pace» – Queste le sue parole.

Il Mondo dello sci nautico italiano e internazionale si stringe alla Famiglia Degasperi manifestando la propria commossa partecipazione al lutto. I funerali saranno celebrati venerdì 26 agosto alle ore 11.00 presso il cimitero di Trento.

