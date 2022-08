A Caldonazzo un fine settimana a tutto Dragon Boat!

Pubblicità

Sabato 27 e domenica 28 agosto i Dragon Boat si sfideranno nel Palio dei Draghi 2022 sul Lago di Caldonazzo “Spiaggia Pescatore”. I dragoni ritornano ad affrontarsi nel Palio dei Draghi 2022 sul lago di Caldonazzo, tappa “storica” del Dragon Boat trentino. Gli equipaggi gareggeranno sul lago di Caldonazzo sulla distanza dei 500 metri.

Il Palio dei Draghi sarà come sempre all’insegna della collaborazione tra il movimento trentino e altre importanti realtà dal Nord Italia: per rendere ancora più avvincente la sfida saranno in acqua, infatti, gli equipaggi di Bardolino e di Treviso.

Ampia la pattuglia delle squadre trentine: nel fine settimana si sfideranno gli equipaggi di Paniza Pirat, Dragon Boat Borgo, Nutria Team, Tchen Tchen, BardoPadova, Dragonos, Dragon Broz, Dragon Pinè, Canoa Sile Open.

Non solo: si confronteranno, pagaiata su pagaiata, anche le squadre femminili (Paniza Ladies, Calcedonia, Pink Bardolino, Trifoglio Rosa, Brentane, Canoa Sile femm.) e junior (Paniza Pirat, Borgo, Tchen Tchen, Canoa Sile, Pinè). Un weekend all’insegna dell’aggregazione, del coinvolgimento, della spettacolarità grazie ad una disciplina capace di coinvolgere atleti di ogni età e dimostrarsi a tutti gli effetti “sport per tutti”.

Dopo la riunione dei capitani, la sfida entra nel vivo sabato 27 agosto, con l’attesissima gara sulla distanza dei 500 metri che partirà alle 13.00 con la prima manche di qualificazione e si concluderà con la finalina Open e la finale Open, rispettivamente alle 16.30 e alle 17.00. A seguire, dalle 18.00 inizieranno le premiazioni con il saluto delle autorità.

Domenica 28 agosto alle 10.00 sfide ad eliminazione diretta sui 250 metri con Small Dragon e Outrigger. Non mancheranno sfide goliardiche, attività di animazione con gli operatori di Uisp Trentino, la partecipazione di Calsthenics Trento e tanto altro.