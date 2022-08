Violenza in strada a Rovereto, hanno rischiato anche dei bambini. FdI e Lega insorgono: «Bisogna cambiare tutto»

Pubblicità

«Hanno rischiato anche dei bambini. Gli episodi di violenza messi in atto verso i carabinieri e un innocente cittadino di passaggio in bicicletta a Rovereto da parte di un immigrato (ricoverato poi precauzionalmente in psichiatria) sono l’espressione di un fenomeno incontrollato di immigrazione sul territorio italiano e trentino che è complicato dalle procedure sempre più frequenti di cosiddetta agevolazione da parte dell’Austria dell’espatrio di stranieri extraeuropei verso l’Italia». A dichiararlo in una nota è Alessandro Urzì Commissario provinciale Fratelli d’Italia

L’esponente di Fratelli d’Italia punta il dito sulla responsabilità dell’Austria le cui agevolazioni creano un flusso, «già denunciato dai sindacati di polizia, da nord verso sud, in assoluta controtendenza rispetto a quanto era accaduto nel passato, con una pressione verso il confine austriaco da sud. Le conseguenze sono l’arrivo anche in Trentino di individui non “censiti” e le conseguenze sono sempre più difficilmente sostenibili, come rilevano le forze dell’ordine in forma non ufficiali. Occorrono più mezzi e personale, risorse e strumenti tecnologici per fare fronte a questa emergenza».

Urzì si chiede come sia possibile che un cittadino poi ricoverato in psichiatria possa essere libero di girare costituendo un grave pericolo. Nella parte di filmato che non abbiamo diffuso c’erano infatti dei bambini che avrebbero potuto essere presi di mira dall’esagitato che invece ha malmenato duramente un ciclista con conseguenze che potevano essere devastanti.

«E’ il sistema che evidentemente va riformato – conclude Urzì – quello della sicurezza (un taser avrebbe potuto risolvere la questione in pochi secondi) ma anche quello dell’accoglienza. I cittadini sono esasperati».

Sul fatto successo ieri in via Benacense a Rovereto è intervenuta anche la Lega per voce di Vanessa Cattoi e Diego Binelli.

«A livello nazionale posso rassicurare che si deve continuare quel percorso volto alla sicurezza dei territori – e di cui la Lega e la sottoscritta si fanno portatori a Roma – che deve essere garantito attraverso il potenziamento degli organici delle Forze di Polizia, il consolidamento anche strutturale dei presidi di sicurezza ma anche attraverso il rafforzamento normativo per contrastare forme di criminalità che stanno generando insicurezza e allarme sociale sui territori».

I due parlamentari della Lega confermano l’esistenza del fenomeno delle baby gang, dello spaccio e dei rave party anche in Trentino. «Soprattutto le baby gang stanno rappresentando sui territori, nelle grandi metropoli ma anche nei piccoli centri come i nostri, forme di criminalità e di delinquenza che generano tra i cittadini allarme e insicurezza. Minorenni e maggiorenni, spesso italiani di seconda generazione, o immigrati si rendono protagonisti di rapine, furti, violenze e aggressioni nei confronti di vittime altrettanto giovani e minorenni».

«A riguardo comunque la Lega è da sempre attenta sul tema così come è attenta anche sulla questione – per esempio – del Taser. Dal 14 marzo l’introduzione del Taser, pistola a impulsi elettrici, ha rappresentato una straordinaria ed efficace novità a tutela dell’incolumità degli operatori di sicurezza. Dopo anni di ottima sperimentazione iniziata nel luglio 2018 con il Ministro Salvini, e alcuni ritardi nelle fasi successive, finalmente l’introduzione della pistola a impulsi elettrici ha rappresentato uno strumento di tutela operativa unitamente alle body cam per gli operatori che svolgono attività di prevenzione e di controllo del territorio» – Concludono Binelli e Cattoi

