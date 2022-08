Vigo Meano, attenzione a sospetti bocconi avvelenati

Pubblicità

Pubblicità



Segnalata la presenza di würstel con all’interno una sostanza rosata in via Rosetti e Tre Colli. La polizia locale invita a fare attenzione quando si passeggia con i cani.

È stata segnalata la presenza di sospetti bocconi avvelenati in via Rosetti e in via Tre Colli a Vigo Meano. Si tratta di pezzi di würstel con all’interno una sostanza rosata non ancora identificata.

L’area è già stata ripulita dal personale di Dolomiti Ambiente ma, in via precauzionale, la polizia locale invita i cittadini a fare attenzione quando passeggiano in zona con il cane. Per eventuali segnalazioni si prega di contattare il Nucleo Ambientale della polizia locale al numero 0461 889111.

Pubblicità Pubblicità