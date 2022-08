Val Meledrio: ritrovata alle 4.30 del mattino l’80 enne dispersa

Pubblicità

È stata ritrovata intorno alle 4.30 di questa notte, nei boschi della Val Meledrio, sopra l’abitato di Dimaro in Val di Sole, in buone condizioni di salute, anche se infreddolita e in stato confusionale, la donna di 80 anni originaria di Dimaro, il cui mancato rientro da una passeggiata era stato denunciato dai familiari intorno alle 21 di ieri sera.

Alle operazioni di ricerca, coordinate dal Gruppo tecnico di ricerca del Soccorso Alpino, hanno partecipato 11 operatori della Stazione Val di Sole, una unità cinofila, la Guardia di Finanza con un’altra unità cinofila, un cane molecolare della Scuola provinciale Cani da ricerca e catastrofe, i Vigili del Fuoco di Dimaro, Monclassico e Terzolas e le forze dell’ordine.

Con la fotoelettrica è stato illuminato il versante della Val Meledrio, dove si sono concentrate le ricerche lungo i boschi, le strade forestali e i sentieri che si sviluppano dall’abitato di Dimaro. Una volta ritrovata, la donna è stata portata a valle e affidata ai sanitari per gli accertamenti medici.

