Si è spenta lunedì a soli 42 anni Elisa Grazioli

Pubblicità

Pubblicità



Si è spenta lunedì, alla Casa Hospice Cima Verde dopo una malattia, la 42 enne Elisa Grazioli.

Lascia i figli Francesca (4 anni) e Martino (2 anni e mezzo), il marito Pierluigi, i genitori Paola e Clerio, i fratelli Federica e Daniele e tantissimi amici.

Elisa era una persona difficile da dimenticare: altruista, tenace, coraggiosa, intraprendente. Una di quelle persone che – una volta che le conosci – lasciano un segno.

Pubblicità Pubblicità

Ed Elisa il segno lo ha lasciato molte volte, in una vita dir poco piena che, però, avrebbe avuto ancora molto da insegnare. Diplomata al Vittoria nel ’98 e poi al Polimoda di Firenze nel 2002 in “Fashion & Design” con indirizzo donna e maglieria, per i successivi 10 anni lavora con Woolrich. Poi l’Africa entra in scena e tutto cambia: dal 2013 al 2014 svolge un anno di volontariato in Tanzania in un orfanotrofio, dedicandosi alla cura ed alla crescita di bambini orfani, in particolare di una bambina disabile. Contemporaneamente collabora con un’associazione inglese, Neema Craft, che a sua volta collabora con i disabili. In aggiunta, sviluppa una linea di abbigliamento e di gioielli per donna.

Dal 2014 si è impegnata a gestire una linea di abbigliamento da donna e bambino “Jacaranda” creata per unire l’Africa ed il mondo occidentale. Nel 2016 c’è il ritorno a Trento, dove poi si sposa ed ha due bambini. Elisa insegna – in ambito moda – e continua a collaborare con il Gruppo Missionario Alto Garda e Ledro e con le Suore Teresine. Tuttavia, poi arriva anche la malattia e tutto si ferma.

Resta il ricordo di una persona dal cuore immenso: un esempio di impegno e di solidarietà per tutti.

Pubblicità Pubblicità



La cerimonia funebre avrà luogo giovedì 25 agosto alle ore 10.00 presso la chiesa parrocchiale di San Carlo di Trento.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità