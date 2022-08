Sfruz: torna il «Festival della Patata»

Pubblicità

Dopo tre anni di stop riprende il Festival della Patata. Una tre giorni di eventi sportivi, gastronomici e musicali che coinvolgeranno il paese di Sfruz.

Ogni luogo ha una sua storia, un suo peculiare folklore. È uno scrigno colmo di tradizioni e leggende sempre alla ricerca di nuovi volti per raccontarsi. Uno tra questi è sicuramente il pittoresco e genuino villaggio alpino di Sfruz.

Proprio in questo periodo dell’anno si celebrano le tradizioni gastronomiche e artigianali di Sfruz: il Festival della Patata, il 26 agosto – 28 agosto, un’occasione per gustare il sapore tipico della patata di Sfruz in tutte le sue varianti culinarie.

Sulla pataticoltura questa cittadina concentra la propria attività agricola da più di 200 anni: erano gli anni “de fam” quando questo nuovo tubero, importato dalle Americhe, iniziò ad avere un ruolo importante per le sue capacità nutritive e conservative. Ciò che caratterizza la produzione di queste patate alpine è la coltivazione oltre i 1000 metri s.m.l., peculiarità che le rende immuni a batteri e virus, unita alla purissima acqua dei “Soreti” e alla ricchezza di minerali presenti nel terreno.

Dal 1985, anno in cui fu organizzato il primo festival per onorare questo speciale tubero, ad oggi, il sapore tipico della patata delizia i palati di tutti con le sue prelibate bontà: sabato 27 e domenica 28 si potranno degustare i migliori prodotti tipici, tra cui spiccano piatti tradizionali come l’inimitabile “tortel di patate”; due giornate di gastronomia, arte e cultura accompagnate da intrattenimenti musicali che allietano le serate.

Sabato sera ALIBII Deejay mentre domenica, ad ore 21.30, intrattenimento musicale con “Alex & Gabri”. Domenica nel corso della giornata sarà attivo intrattenimento per i più piccini attraverso il gruppo Truccabimbi per un sorriso.

Sabato sera e domenica il mercato contadino colorerà il borgo e offrirà la possibilità di acquistare la rinomata varietà del tubero.

“Siamo felici – afferma Miriana Polli presidente della ProLoco di Sfruz – di poter dopo due anni di pandemia riproporre una due giorni di eventi molto ricca. Sfruz con le sue peculiarità gastronomiche e culturali ha molto da offrire ai turisti e ai valligiani. Vi aspettiamo – conclude Polli – a questo che ormai da anni è il più importante evento offerto dalla ProLoco di Sfruz.”

Soddisfatto anche il Sindaco, Andrea Biasi, che ringrazia tutte le Associazioni coinvolte e i numerosi volontari che con impegno in questi giorni stanno lavorando per la riuscita dell’evento.