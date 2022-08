Sabato 27 agosto al via la 14^ edizione della MotoDolomitica

Pubblicità

Pubblicità



E’ tutto pronto per la quattordicesima edizione della MotoDolomitica, manifestazione turistico culturale per moto storiche aperta a moto fino al 2002, certificate ASI e anche non certificate.

La fine estate trentina è ancora segnata dalla presenza delle moto storiche che si cimenteranno sulle strade e sui passi alpini trentini. Quest’anno il percorso ritorna nel Trentino Occidentale scoprendo nuove strade, poco trafficate, ma di grande suggestione per i paesaggi e dalle raffinate caratteristiche tecniche.

Strade per motociclisti ma, soprattutto, per motociclisti d’epoca. 300 Km divisi in due tappe che assieme al piacere della guida propongono momenti di interesse culturale, arricchendo l’interesse verso questa manifestazione che permette la conoscenza del territorio assieme alla passione della guida.

Pubblicità Pubblicità

L’appuntamento è per sabato 27 agosto, in Piazza Piedicastello a Trento, affascinante angolo della vecchia Trento. La prima tappa di 190 km vedrà la carovana dirigersi nella Valsugana passando per Vigolo Vattaro, e aggirando il Lago di Caldonazzo.

A Grigno verrà imboccata la suggestiva Strada del Morello, scavata nella roccia e che con i suoi numerosi tornanti offre sempre spettacolari panorami. A Castello Tesino si proseguirà per Celado dove al Ristorante ci sarà la prima sosta.

Nel primo pomeriggio la famosa prova speciale del Rally di San Martino di Castrozza del Col Perer ci porterà a Cesiomaggiore dove visiteremo il Museo Storico della Bicicletta Toni Bevilacqua, una delle raccolte più complete ed interessanti d’Italia, con biciclette e cimeli legati ai grandi Campioni del ciclismo, da Coppi a Pantani.

Pubblicità Pubblicità



Il percorso prosegue e, dopo Sospirolo, l’altra famosa Prova Speciale del Passo Cereda, per terminare la giornata, dopo 190 chilometri, con l’arrivo all’Hotel a San Martino di Castrozza in tempo per cena e pernottamento.

Domenica mattina il Passo Gobbera ed il Passo Brocon ci porteranno a Pieve Tesino dove è doverosa una sosta al Museo Casa De Gasperi per rivivere la vita e le esperienze di Alcide, lo statista che partendo da questo piccolo borgo ha contribuito alla creazione dell’Europa unita. Il pranzo e la consegna dei numerosi riconoscimenti al Ristorante di Pergine Valsugana, affacciato sul lago di Caldonazzo, concluderanno questa seconda giornata di 110 chilometri.

Nell’affascinante cornice di Piazza Piedicastello, sabato 27 alle ore 10 partiranno i cinquanta partecipanti mostrando l’interessante e importante passerella di moto storiche, dagli anni Trenta fino alle più moderne motociclette degli anni Novanta, ma sempre di interesse storico e collezionistico.

Faranno compagnia agli equipaggi dei soci della Scuderia Trentina Storica e dei Motoclub locali quali il Moto Club C3 Excelsior e il Registro Storico Capriolo, numerosi appassionati appartenenti a moto club Lombardi, Emiliani, Veneti, Friulani e Piemontesi.

Dal Friuli la moto più anziana, una Ariel VB 550 del 1936 in buona compagnia delle BMW R61 e R71, rispettivamente del 1938 e del 1939, di Franco e Federico Nardelli, padre e figlio. Lo spettacolo è assicurato per chi attenderà la partenza di Piazza Piedicastello o chi le osserverà passare per le strade trentine, apprezzando la valenza di un vero e proprio museo itinerante.