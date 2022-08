Campagna quarta dose di vaccino, un flop: Ema ne esamina due aggiornati alle nuove varianti

Pubblicità

È ormai un dato di fatto, la campagna per la quarta dose non decolla, tant’è che la Fondazione Gimbe parla di un flop totale. Prenotazione quasi a zero e nessuna fila negli hub.

Secondo i dati pubblicati dal Governo, ad oggi hanno fatto la quarta dose o seconda dose booster, poco più di 2 milioni e 800 mila persone, circa il 16% di chi rientra nelle categorie a rischio. Ovvero per fragili, immunocompromessi, ospiti delle Rsa e Over 60, tutte categorie per cui gli esperti consigliano caldamente la quarta dose. I numeri sono quindi piuttosto lontani dall’obiettivo di 100 mila somministrazioni al giorno fissate per il completamento della campagna vaccinale.

Molto probabile che tra i motivi che spingono in molti a rimandare la quarta dose, ci sia anche l’attesa per il nuovo vaccino che dovrebbe arrivare già ad ottobre.

Sul tema, il comitato medicinali per uso umano dell’Agenzia Europea del Farmaco ha programmato una riunione nelle prossime settimane, al fine di valutare due nuove richieste di autorizzazione di vaccini mnra messaggero.

Richieste presentate da Pfizer e Moderna, per una versione del vaccino aggiornata alle nuove varianti. Insomma, con la prossima riunione, l’Ema punta a concludere formalmente la valutazione delle due domande.

