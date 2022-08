Meeting di Rimini, il primo confronto tra i big della politica: dalle tasse alla crisi energetica, fino alle sanzioni contro la Russia

Pubblicità

Sul palco del meeting di Rimini c’erano tutti i leader politici più importanti per le prossime elezioni politiche del 25 settembre: Meloni, Letta, Salvini, Di Maio e Tajani.

Un palcoscenico per palare di ambizioni e proposte. Il primo è stato Matteo Salvini con la priorità di un taglio delle tasse e una revisione delle pensioni: “Vogliamo un’estensione graduale della Flat Tax che a regime costerà 13 miliardi. Stiamo valutando costi – benefici di Quota 41 che interesserà 800 mila lavoratori”.

Non solo, ma il leader della Lega si è espresso anche sulle sanzioni contro la Russia, sostenendo che ai dati attuali non stanno funzionando: “Per noi la priorità è il lavoro, altri preferiscono parlare di fascismo e di razzismo oppure di Unione Sovietica“.

Anche Tajani sembra appoggiare la linea leghista di “meno tasse” e chiede un Recovery Plan per i Paesi più esposti alle sanzioni, Italia, Polonia e Germania.

Tra i temi di discussione anche la crisi energetica e la proposta di un tetto al prezzo del gas europeo che per Di Maio è fondamentale: “Ci sono aziende e famiglie strozzate dagli aumenti, Impegno Civico andrà oltre il 3%”.

Anche la Meloni sembra favorevole ad un price cap sul gas, ma lancia una frecciatina al leader di Impegno Civico: “A Di Maio dico che non vogliamo fare a meno dell’Europa, ma se ci troviamo in queta situazione è perché non si è occupata di materie strategiche” e aggiunge: “Sono favorevole al price cap a livello europeo, ma attenzione ad un price cap a livello nazionale perché riguarda società quotate in Borsa e i mercati sono interconnessi”. Letta invece fischiato durante il confronto, sembra avere impostato la sua campagna elettorale sul rischio della deriva fascista, ma deve fare i conti anche con il successo della leader di Fratelli d’Italia che ha raccolto consensi e standing ovation. Un successo che potrebbe essere tradotto come un tributo alla sua coerenza

