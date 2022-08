Macchinetta in sala giochi non a norma: multa per il gestore

Pubblicità

Non si può dire che non ci fosse tempo: dal 2015 fino allo scorso 12 agosto si aveva la possibilità di mettere in regola e/o spegnere le slot machine che andavano ed erogare premi in denaro.

Sette anni per spegnere e mettere in regola sono un lungo periodo: eppure, a Rovereto, c’è chi non lo ha fatto e per questo è stato sanzionato.

La multa, che parte dal 1.000 e può arrivare fino ai 5.000 euro per ogni apparecchio non in regola, è arrivata dopo i controlli effettuati dalla Polizia locale della Città della Quercia.

Gli agenti hanno controllato tre sale da gioco situate in aree sensibili (ovvero nelle vicinanze di scuole, ospedali e luoghi di ritrovo) e solo in una hanno trovato un apparecchio non in regola e che erogava ancora premi in denaro. Una è risultata avere tutto in regola mentre la terza sala risulta chiusa date le nuove regole date dalla Provincia nell’articolo 5 della Legge provinciale 13/2015.

La legge provinciale in questione non riguarda le scommesse o slot machine che non erogano premi in denaro.

