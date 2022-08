Le forze dell’ordine non vanno rispettate solo a parole

Pubblicità

Pubblicità



Egregio Direttore,

condivido perfettamente “il titolo” della lettera inviata in rubrica “Io la penso così” del sig. Michele Franceschi: “motociclisti e criminali non sono la stessa cosa”

E’ vero i motociclisti che rispettano le regole della strada, che non impennano la propria moto, che non fanno sorpassi azzardati, che sono regolarmente assicurati, che rispettano la segnaletica stradale, che non superano i limiti consentiti di velocità, che indossano caschi regolarmente omologati, non sono affatto criminali.

Pubblicità Pubblicità

Tuttavia non mi risulta che le forze dell’ordine con innato sadismo, vadano a punire e sanzionare queste persone, ma invece sanzionano quei motociclisti che superano i limiti di velocità, che impennano le moto sulle strade pubbliche, che eccedono con alcol o fanno uso di droghe, che sorpassano in curva, che non rispettano la segnaletica stradale, che circolano con pneumatici sotto i limiti consentiti, che fanno sorpassi azzardati, ponendo in serio pericolo non solo la propria vita, ma anche quella degli altri utenti della strada, rendendo le strade in particolare quelle di montagna ad altro rischio di incidenti stradali.

Oltretutto queste persone con simili comportamenti manifestano palese incoscienza e immaturità, nonché assenza di spirito civico. Non comprendo quindi perché ci si debba scandalizzare, se le forze dell’ordine fanno dei sacrosanti controlli per prevenire conseguenze ben più gravi e preoccupanti.

Le sanzioni stradali sono logiche conseguenze per chi commette delle infrazioni. Le forze preposte ai controlli stradali e alla sicurezza di tutti i cittadini, non si rispettano “solo a parole” o proclami, ma soprattutto con comportamenti corretti atti ad alleggerire il loro impegno professionale.

Pubblicità Pubblicità



Le strade non sono motodromi dove dare sfoggio di smania competitiva, ma sono di tutti, in particolare modo di coloro che ambiscono alla sera di poter tornare serenamente alle proprie abitazioni, dopo avere viaggiato sulle strade in tutta tranquillità.

Questi operatori della sicurezza stradale sono impegnati con generosità e professionalità a rendere quotidianamente la vita di tutti i cittadini onesti, corretti nonché rispettosi delle leggi e quindi anche del codice della strada, più vivibile e meno rischiosa.

Adriano Bertolasi – Trento

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – La vostra opinione conta, sempre….)

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità