La rassegna dei cori trentini nei cortili di Palazzo Arzberg

Prosegue nei cortili di Palazzo Arzberg Freihaus ad Arsio la rassegna dei cori trentini organizzata dal Gruppo storico culturale Arzberg Valle di Non APS ETS, gestore della prestigiosa sede museale.

Sabato prossimo, 27 agosto, alle ore 18.00 sarà la volta del coro “Campanil Bas” di Molveno.

Il coro diretto dal professor Roberto Di Marino è nato nel 1951 e raggruppa elementi ispirati dai semplici valori della musica popolare e appassionati di montagna che sanno interpretare magnificamente la tradizione corale trentina. Un coro che sa tramandare la cultura emozionando.

Seguiranno nelle prossime settimane le esibizioni di altri cori provenienti un po’ da tutto il Trentino.

Il Gruppo Arzberg, tra l’altro, è da sempre promotore della cultura sul territorio.

Nel mese di agosto ha partecipato con i suoi figuranti in costume d’epoca a diverse iniziative sparse in tutta la regione: per citarne alcuni “Notte di Note” a Bolbeno, “Corteo Imperiale” alla Mendola, “Giochi medioevali di Sluderno”.

Altri impegni sono già a calendario e prevedono esibizioni agli eventi “Doi misteri de ‘na bota” a Carciato, “Festa d’Autunno” di Scena e tanto altro.

