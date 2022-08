Il raffinato pianoforte di Stephen Kovacevich conquista Cles

Pubblicità

Gran finale, lo scorso giovedì 18 agosto, all’auditorium del Liceo “Russell” di Cles per il festival “Omaggio all’Arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli” con un applauditissimo recital del celebre pianista americano Stephen Kovacevich.

Considerato uno dei più profondi interpreti di Beethoven, Kovacevich negli ultimi anni ha tenuto ben pochi concerti in Italia e così il pubblico presente ha avuto la preziosa occasione di ascoltarlo dal vivo in un programma a lui particolarmente congeniale, con tre Sonate completamente diverse tra loro: l’Op. 1 di Alban Berg, che risale al 1911, l’Op. 110 di Beethoven (1821) e la D 960 di Schubert (1828).

«Quando Berg compose la sua unica Sonata – ha spiegato il Maestro nella conferenza-incontro tenuta il giorno prima con Stefano Biosa e Marco Bizzarini – era innamorato di Alma Mahler, vera ‘femme fatale’ di Vienna: la sua musica si fa tortuosa, sempre più cromatica, e a un certo punto si riconosce anche una citazione dal Tristano di Wagner».

Molto più luminoso il mondo sonoro dell’Op. 110 di Beethoven, in cui Kovacevich ha benissimo evidenziato il lato lirico del primo movimento, passando poi per i momentanei abissi dell’ “Arioso dolente” con il ritorno allo splendore nella singolare fuga conclusiva, in cui il compositore abbandona gradualmente la scrittura severa per lanciarsi in un crescendo liberatorio.

Dal tardo stile di Beethoven, con i suoi slanci trascendenti e, talora, quasi astratti, all’ultima Sonata di Schubert, la Sonata dell’addio, quella in Si bemolle maggiore D 960, si passa a un lirismo estremo che si riverbera anche in una grande dilatazione formale.

Per questo è opportuno che l’interprete scelga con cura lo stacco dei tempi, soprattutto evitando – come ha fatto Kovacevich – di troppo indugiare sulla lunghezza del primo movimento. Ne è quindi emersa una lettura mirabilmente equilibrata, pur senza rinunciare agli intensi contenuti emozionali e alla dialettica interna. Memorabile l’assoluta levità con cui è stato reso lo Scherzo. Sempre appropriata, in tutti e quattro i movimenti, la varietà del tocco.

Stephen Kovacevich è stato lungamente applaudito dal pubblico e, come bis, ha donato una cristallina esecuzione della Sarabanda dalla Partita n. 4 di Bach.

Non poteva concludersi in modo migliore l’XI edizione del festival dedicato alla memoria di Arturo Benedetti Michelangeli.