I giovedì sera al Castello del Buonconsiglio con la musica di Brian Eno

Pubblicità

Pubblicità



Dal 25 agosto tutti i giovedì sera fino a fine settembre i giardini del Magno Palazzo rimarranno aperti al pubblico fino alle ore 21.00, sarà una occasione in più per ammirare ed ascoltare l’installazione realizzata da Brian Eno nei giardini del Castello del Buonconsiglio, le tre anfore dalle quali magicamente si sprigiona la musica del grande artista britannico. Ingresso libero.

Raccogliendo le suggestioni degli spazi del Castello del Buonconsiglio, negli splendidi spazi dei Giardini del Magno Palazzo, l’artista ha realizzato “Three Installations for Buonconsiglio” (dal 19 agosto fino al 6 novembre), installazione site-specific che si compone di una serie di opere ideate sulla base degli spazi che le ospitano, per creare al loro interno un flusso dinamico di suoni e visioni.

Installate in punti chiave del castello e integrate in essi, le opere di Eno dialogano con gli ambienti circostanti e accompagnano i visitatori in un percorso che, sovrapposto a quello espositivo museale, offre loro un’esperienza d’ascolto sinestetica unica e irripetibile.

Pubblicità Pubblicità

Nelle serate di giovedì i giardini e la caffetteria del museo saranno aperti fino alle 21 e si potrà così sorseggiare un aperitivo e ascoltare la musica dell’installazione di Brian Eno Speaker for Giardini del Magno Palazzo.

“L’opera è composta da tre brani che ho composto per l’occasione e che ho “imprigionato in tre vasi di terracotta”, ha spiegato Brian Eno. I tre brani inediti, attraverso un ciclo di note e suoni in continua evoluzione, proiettano il visitatore in un’atmosfera di quiete idealizzata. Se il Castello del Buonconsiglio è sede di installazioni sonore, Castel Beseno è teatro di una spettacolare installazione audiovisiva su larga scala: “77 Million Paintings” for Beseno nelle serate di venerdì e sabato fino al 10 settembre.

Dalle ore 18 il pubblico potrà entrare vedere le parti esterne del maniero in attesa dello spettacolo delle ore 21.00 e nel campo dei tornei sarà in funzione un punto bevande. L’ingresso alle otto serate a Castel Beseno (tutti i venerdì e sabato alle ore 21.00 dal 19 agosto fino al 10 settembre) è a pagamento (10 euro) e i biglietti sono acquistabili sul sito www.centrosantachiara.it .

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità