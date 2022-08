Escursionista e Biker infortunati in val di Sole. Interviene il soccorso alpino

Pubblicità

Dopo il ritrovamento alle 4.30 del mattino dell’anziana di 80 anni dispersa nel boschi della Val Meledrio poche ore dopo, gli operatori del soccorso alpino della Stazione Val di Sole sono intervenuti in una seconda operazione al rifugio Larcher al Cevedale per soccorrere un’escursionista straniera di 52 anni che, dopo essere caduta sul sentiero, si è infortunata alla caviglia senza più riuscire a rientrare a valle in autonomia.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 9.30. Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l’intervento della Stazione della Val di Sole e della Val di Rabbi.

Sette soccorritori hanno raggiunto il rifugio in circa un’ora di cammino ed hanno prestato le prime cure all’infortunata.

Una volta imbarellata, l’hanno trasportata a piedi con la barella portantina fino a valle per circa due ore, (foto) dove la hanno affidata all’ambulanza per il trasporto in ospedale. L’intervento si è concluso intorno alle 14.20.

Gli operatori della Stazione Val di Sole sono intervenuti ancora nel tardo pomeriggio, poco prima delle 17, per un biker del 1968 di Trento caduto in mountain bike sulla pista di downhill Wild Grizzly nel Bike Park Val di Sole.

Nell’incidente l’uomo si è procurato un possibile trauma alla spalla. Raggiunto dai soccorritori è stato stabilizzato, imbarellato e portato a valle, dove è stato consegnato all’ambulanza.

