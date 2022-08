È mancato ieri il fisico russo Lev Pitaevskij

Pubblicità

Pubblicità



Lev Petrovich Pitaevskij (Saratov, 18 gennaio 1933 – Rovereto, 23 agosto 2022) è stato un importante fisico russo. Fisico teorico fondamentale a livello mondiale nel campo della fisica statistica e della fisica della materia, si è spento ieri a Rovereto.

I suoi interessi di ricerca erano nella fisica delle basse temperature, fisica dei plasmi, meccanica quantistica, teoria dei metalli ed elettrodinamica macroscopica.

A lui si deve la teoria dei superfluidi in prossimità di transizioni di fase e ha mostrato la necessità della transizione allo stato superfluido dell’elio-3 per temperature sufficientemente basse. A lui, oltre che a Evgenij Lifšic, si deve il completamento del corso di fisica teorica di Lev Davidovič Landau. Sempre da lui prende poi il nome l’equazione di Gross-Pitaevskij, che descrive l’evoluzione di un gas di bosoni identici, sotto certe approssimazioni.

Pubblicità Pubblicità

Lev Pitaevskij è stato premiato per due volte con la medaglia d’oro Landau (la prima volta quando si chiamava ancora premio Landau): nel 1980 per le sue ricerche in fisica dei plasmi, e nel 2008 per i suoi contributi alla fisica teorica nel campo della materia condensata, e per il suo contributo al corso di fisica teorica di Landau. Nel 2021 ha ricevuto il premio Lars Onsager dell’APS, per la teoria di Gross-Pitaevskij.

Lev Pitaevskij si era laureato all’Università di Saratov nel 1955 prima di iniziare a lavorare come professore ordinario di fisica teorica presso il dipartimento di Fisica dell’Università di Trento. Dal 1998 al 2008 è stato infatti professore alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’università di Trento. È stato inoltre membro del gruppo BEC del CNR-INFM di Trento.

Nel 2018 vinse il Premio Enrico Fermi, assegnato dalla Società italiana di fisica, ed il premio Pomeranchuk, dell’Istituto di fisica teorica e sperimentale di Mosca.

Pubblicità Pubblicità