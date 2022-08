Bambina di 2 anni incastrata nella fontana, immediato il trasporto in elicottero a Verona

Pubblicità

Brutta disavventura per una bambina di due anni: nella tarda mattinata di oggi – mercoledì 24 agosto – la piccola, di nazionalità tedesca, è rimasta incastrata con un piede nella fontana della Sirenetta, nei pressi della rocca di Riva del Garda.

Grande lo spavento sia per i genitori che per la piccina. I soccorsi si sono recati sul posto non appena è arrivata la chiamata: in centro sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza partita dall’ospedale di Arco e l’elisoccorso.

Ad aiutare la bimba anche i vigili del fuoco di Riva del Garda, il Soccorso Alpino, gli operai comunali e la polizia locale.

Per liberarla è stato necessario smontare la pompa – che aveva una ventola al suo interno – pezzo per pezzo al fine di evitare che il piedino rimasto incastrato potesse essere danneggiato.

Ad assistere alle operazioni è poi arrivato anche il sindaco di Riva, Cristina Santi, con l’intera giunta comunale.

Dopo essere stata liberata, la bambina è stata presa in cura dai sanitari che, dopo le prime cure, l’hanno trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Borgo Trento a Verona.

