“Arte e neurovarietà” a Casa de Gentili

Nell’ambito del progetto “Equivalenze – Declinazioni Artistiche di Neurovarietà” si terrà domani sera, giovedì 25 agosto alle 20.30, a Casa de Gentili a Sanzeno una serata dedicata al rapporto tra l’arte e il “diverso”, intitolata “Arte e neurovarietà”.

La dott.ssa Annachiara Marangoni (Direttore Socio Sanitario di Autismo Trentino S.c.s.s.s. – Casa Sebastiano), la curatrice Camilla Nacci e il fotografo Massimo Giovannini rifletteranno insieme su come, da un lato, le prospettive e gli approcci neuro-atipici siano stati storicamente fonte d’ispirazione per vari artisti; dall’altro, su come l’arte abbia svolto una funzione terapeutica per artisti neurodiversi, come per esempio Vincent Van Gogh.

In particolare, la dottoressa Marangoni inquadrerà la discussione illustrando la realtà di Casa Sebastiano, il motivo della sua unicità e come si inserisce la pratica artistica nelle dinamiche di riabilitazione promosse dalle cooperative che operano al suo interno.

Camilla Nacci offrirà invece una panoramica storico-artistica su movimenti come l’Art Brut e l’Outsider Art.

Massimo Giovannini parlerà infine di come sono stati scattati i ritratti fotografici che presentano gli artisti di Casa Sebastiano ai visitatori della mostra Equivalenze.

Anche grazie alla moderazione di Cristina Locatelli – curatrice della mostra – e Walter Iori – presidente dell’Associazione G.B. Lampi, che promuove l’evento – la serata toccherà tematiche complesse come appunto la diversità, la comunicazione e l’integrazione, facendo propri la sensibilità e i modi rispettosi grazie ai quali si è contraddistinta l’esposizione “Equivalenze”, attualmente visitabile a Casa de Gentili.

