Arrestato il 36 enne nigeriano protagonista ieri dell’aggressione in via Benacense a Rovereto

È stato arrestato il 36 enne nigeriano che ieri verso le 18.00 stava danneggiando alcune autovetture in sosta mentre si trovava in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. (qui il video)

Il grave episodio, come si ricorda, è successo in via Bencacense a Rovereto ed è stato riportato dal nostro quotidiano insieme al video di quanto successo.

I Carabinieri sono subito intervenuti ma mentre tentavano di riportarlo alla calma, l’uomo – un nigeriano di 36 anni già noto – si è scagliato contro di loro e l’auto di servizio, scaricando la propria violenza con spintoni, calci e pugni, dopo aver già aggredito un cittadino.

Dopo alcuni concitati minuti, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a ripristinare la calma anche grazie all’arrivo di altre pattuglie e il supporto di un equipaggio della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Una volta messo in sicurezza l’uomo è stato trasportato presso l’ospedale di Rovereto per gli accertamenti del caso e al termine arrestato dai Carabinieri per danneggiamento aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Ora si trova ristretto presso il carcere di Trento come disposto dalla Procura della Repubblica di Rovereto.

Intanto, per rafforzare le condizioni di sicurezza nell’aera di Rovereto, nei prossimi giorni la locale Compagnia Carabinieri raddoppierà i servizi sul territorio ricorrendo anche all’impiego dei militari neo giunti la scorsa settimana in Trentino oltreché al supporto da parte delle Stazioni presenti in Vallagarina e valli limitrofe.

L’episodio ha visto nella giornata di oggi la reazione del presidente della confcommercio Rovereto Vallagarina Marco Fontanari che ha chiesto il pungo duro contro chi getta fango addosso alla citta di Rovereto (qui articolo) e di Fratelli d’Italia e Lega che hanno dichiarato che ormai si deve cambiare tutto (qui articolo)

