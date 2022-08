Africano impazzito a Rovereto aggredisce passanti e carabinieri – IL VIDEO

Pubblicità

Momenti di paura in via Benacense a Rovereto: un uomo di colore – già noto alle forze dell’ordine – nel pomeriggio di ieri ha seminato il panico nella via, terrorizzano i bambini e danneggiando le auto parcheggiate al lato della carreggiata, dopo essere anche entrato in un locale dove aveva minacciato la clientela e rotto una bottiglia. (clicca qui per vedere il video delle aggressioni)

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine che si sono recate sul posto. Ma per i militari non è stato semplice bloccare l’energumeno che probabilmente era sotto l’effetto di alcool e stupefacenti.

Sono stati momenti di angoscia per passanti e cittadini: l’uomo, infatti, era visibilmente alterato e non è stato facile per la polizia fermarlo e accompagnarlo in ospedale.

Oltre ad aver danneggiato un’auto dei carabinieri, l’uomo ha anche preso a testate le vetture che transitavano nella via mentre egli stesso camminava in mezzo alla strada incurante delle automobili che transitavano.

Ha tentato anche di aggredire un ciclista che sulle prime ha tentato di reagire per poi fuggire a gambe levate per evitare la violenza dell’africano.

Inutile dire che la situazione a Rovereto – Città della Pace – è ormai drammatica. Il sistema di accoglienza e d’integrazione nella città della Quercia ormai fa acqua da tutte le parti mettendo in pericolo la vita dei cittadini stessi. (clicca qui per vedere il video integrale) Da segnalare anche i numerosi malumori e disagi da parte dei commercianti che vedono la situazione peggiorare di giorno in giorno davanti all’immobilismo del Sindaco Valduga e della giunta di centro sinistra.

