Truffato, dopo un anno restituisce l’iPhone da 1.000 euro al legittimo proprietario. L’incredibile storia di Muhammad Usama

Non ci sono solo storie legate alla cronaca nera che coinvolgono stranieri presenti sul territorio in maniera magari irregolare.

Anzi, spesso quanto leggiamo ogni giorno sui media italiani danneggia coloro che si sono trasferiti nel nostro paese per iniziare una nuova vita in modo onesto e con forti motivazioni ed entusiasmo.

È il caso di Muhammad Usama, 26 anni, nato in Pakistan che è in Italia dal 2011 e lavora presso la storica ditta Felicetti in val di Fiemme, dove abita. La sua storia rappresenta la parte sana dell’immigrazione e dell’integrazione che nei prossimi anni dovrà aiutare l’Italia e il Trentino a crescere.

È anche una piccola pagina di «Cuore» verso il bene comune e il rispetto della proprietà privata altrui. Un grande esempio si grande senso civico.

A raccontare alla nostra redazione questa storia è il papà di una famiglia Trentina, due genitori e due figlie che stanno studiando all’estero. Una famiglia diciamo modello della nostra società.

Tutto inizia quando una delle figlie un anno fa perde il suo iPhonee alla stazione di Trento. «Nemmeno abbiamo fatto denuncia – spiega il papà, anche perchè il cellulare non era stato rubato ma probabilmente era caduto dalla tasca di mia figlia mentre saliva sul motorino. Eravamo tornati sul posto nel tentativo di ritrovarlo ma non c’eravamo riuisciti».

In poche parole tutti ci avevano messo una pietra sopra, versando anche qualche lacrimuccia visto il valore dell’iPhone di circa 1.000 euro.

Fino a ieri però. Il papà infatti riceve una telefonata da una persona straniera che lo informa di aver acquistato un iPhone che però risultava bloccato e consentiva solo chiamate verso i numeri di emergenza ovvero quello dei due genitori della figlia.

Muhammad Usama parte allora da Arco dove si trovava per raggiungere Trento e restituituire dopo quasi un anno il prezioso iPhone.

«Mi ha consegnato il telefono e non ha voluto in cambio nulla – aggiunge il papà – ho insistito ma lui è stato fermo nella sua decisione».

Ma come è giunto in possesso del cellulare Muhammad Usama? È la domanda che in molti si faranno. Ebbene, merita di essere raccontato.

Un giovane marocchino propone la vendita di un cellulare a Muhammad Usama, gli mostra come funziona, tutte le configurazioni, le app scaricate, come si fanno i video e le foto. Il prezzo è interessante: solo poco meno di 200 euro. Il telefono è anche nuovissimo, è un affare secondo il 26 enne pakistano.

Accetta di acquistarlo, anche perchè non c’è il ben che minimo sospetto che possa essere di provenienza strana. I due si danno appuntamento il giorno dopo per la consegna ad Arco. Il venditore arriva e consegna il cellulare al nostro Muhammad Usama che vede che è esattamente uguale a quello visto il giorno prima. Paga e se ne torna a casa contento.

La felicità però dura solo pochi minuti. Si accorge subito infatti che quello che ha acquistato è solo la copia di quello visto e piaciuto il giorno prima. La conferma arriva dopo la prima accensione, quando si accorge che gli unici numeri che può fare sono quelli di emergenza e di default, cioè quelli dei genitori della figlia che aveva perso il telefono un anno prima.

Avete presente la truffa del mattone nella scatola sull’Autostrada? Ecco, proprio quella e fatta ancora con più destrezza e furbizia. Due copie del cellulare uguale, una funzionante, l’altra invece una bella una fregatura.

Muhammad Usama non ci pensa due volte, chiama uno dei numeri, si mette in contatto col padre e riconsegna ancora in giornata il cellulare. Non chiede nulla in cambio, nonostante ci abbia rimesso 200 euro.

